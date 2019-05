Moskva lennukatastroofis hukkunud stjuuard Maksim jõudis enne surma tüdruksõbrale SMSi saata: ma armastan sind!

Katastroof Aerofloti reisilennukiga Suhhoi Superjet 100 leidis aset üleeile õhtul. Lennuk pidi lendama Moskva Šeremetjevo lennuväljalt Murmanskisse, aga meeskond otsustas lennuväljale naasta. Maandumise ajal lennuk süttis.

Lennuki pardal oli 73 reisijat ja viis meeskonnaliiget. Kokku hukkus 41 inimest. Piloodid ja kaks stjuardessi jäid ellu, lennusaatja Maksim Moissejev hukkus.

Heroic flight attendant sacrificed his life in Russian plane inferno https://t.co/qp1lefn9E7 pic.twitter.com/wNsyNOAGAq — Daily Mirror (@DailyMirror) May 6, 2019

Ilta-Sanomat kirjutab, et 22-aastane Maksim oli lennuki tagaosas. Ta tegi endast kõik võimaliku, et reisijaid lennukis ettepoole juhatada, ta ei üritanudki ise kiiresti edasi liikuda, et end päästa.

Kahjuks enamik lennuki tagaosas olnud reisijatest hukkus leekides. Samuti Maksim. Vahekäigus oli paras ummik ka seetõttu, et osa reisijaid haaras riiulitest oma käsipagasi järele.

Maksim unistas juba väikese poisina, et ühel päeval saaks temast endast piloot. Ta õppiski praegu Moskvas ühes lennunduskoolis. Lennusaatjana oli ta praeguseks töötanud kaks aastat.

Mehe sõbrad kirjeldasid teda Vene meedias kui väga sõbralikku ja heasüdamlikku inimest. Ta oli alati valmis teisi aitama.

Enne oma surma jõudis ta veel lennukis saata SMSi oma tüdruksõbrale. Ta sõnas lühidalt: Ma armastan sind!"

Vene uurimiskomitee sõnul võis õnnetuse põhjustada inimlik eksitus, vilets ilm või tehniline viga.