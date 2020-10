Moskva: Läänega on võimatu asju ajada, kuni ei lõpetata provokatsioone ja vassimisi

„Tuletame meelde, et Läänes kinnitatakse tihti, et Venemaaga ei saa praegu varasemas võtmes asju ajada, st ajada „äri nagu tavaliselt”. Omalt poolt jõuame järeldusele, et seoses Saksamaa ning tema EL-i ja NATO liitlaste ülalpool esitatud käitumisega ei saa mingeid asju ajada just Läänega, kuni ta ei lõpeta tegutsemist provokatsioonide ja vassimise meetoditega ega hakka käituma ausalt ja vastutustundlikult,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi informatsiooni ja ajakirjanduse osakonna eile õhtul avaldatud kommentaaris, vahendab Interfax.

„Paistab provokatsioonilisena, et alusetute pretensioonide taasesitamiseks keemiarelvade keelustamise konventsiooniga keelatud sõjalise mürkaine väidetava kasutamise kohta Navalnõi vastu eesmärgiga ta mürgitada kasutas Saksamaa seekord ÜRO kõrget kõnetooli. Võtame neid avalikke väljamõeldisi Berliini avalikult vaenuliku Venemaa-vastase liini jätkuna Navalnõi niinimetatud „mürgitamise” asjus, katsena veeretada vastutus enda soovimatuse eest selles asjas meiega koostööd teha teiste kaela, varjudes liitlaste ja rahvusvaheliste struktuuride selja taha,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi avalduses.

Ministeerium märkis, et „eriti küüniline tundub see väljaastumine Venemaa peaprokuratuuri kolme õigusabipalve ignoreerimise taustal niinimetatud „mürgitamise” kohta tõendite esitamiseks Saksamaa poolt”. „Meile ei vastata küsimustele Charité haigla arstidele. Lükatakse tagasi ettepanekud vahetada arvamusi meditsiiniühenduste liinis. Tõrjutakse meie algatused ühiseks uurimiseks parlamentide vaheliste sidemete liinis,” kurtis Venemaa välisministeerium.

Saksamaa välisminister Maas kutsus ÜRO-s Venemaad aktiivsemale tegevusele Navalnõi mürgitamise uurimisel ja teatas, et Euroopa Liit jätab endale õiguse kehtestada sanktsioone.