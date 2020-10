Moskva koolid viiakse koroonaviiruse tõttu üle kaugõppele

Täna võeti selline otsus vastu Venemaa kolme regiooni kohta, teatas haridusministri asetäitja Viktor Basjuk, kelle sõnul määrab distantsõppele ülemineku aja kindlaks vastava regiooni juhtkond, vahendab Interfax.

„Prognoosida, kuidas see edasi areneb, on küllaltki keeruline, sest me näeme, et haigestumise olukord on erinevates regioonides täiesti erinev. Meil on informatsioon ja me kontrollime seda täna, need on Sahhalin ja Uljanovski oblast. Ja täpselt kinnitatud informatsioon – see on Moskva,” ütles Basjuk.

Linnapea Sergei Sobjanini otsusega algas täna Moskvas koolivaheaeg. See peaks kestma kaks nädalat ja põhjuseks on Covid-19 olukorra halvenemine. Interfaxi allikas ütles, et on olemas tõenäosus, et alates 19. oktoobrist viiakse koolid üle distantsõppele.

Moskva linnaasutustele anti korraldus saata alates tänasest 30% personalist kaugtööle. Sealjuures soovitas linnavalitsus saata kaugtööle 50% personalist.

Sobjanin ütles eelmisel nädalal, et koroonaviirusealane olukord Moskvas on kriitiliselähedane ning kui koolivaheaeg ja osaline kaugtöö ei aita, võidakse kehtestada karmimad piirangud.

Operatiivstaabi tänahommikustel andmetel ilmnes viimase ööpäevaga Moskvas 3537 uut nakatumisjuhtumit.

Kogu Venemaal lisandus viimase ööpäevaga 10 888 uut nakatumisjuhtumit 84 regioonis. Ööpäevaga suri 117 inimest.

Venemaal on kokku registreeritud 1 225 889 nakatumisjuhtumit. Koroonaviiruse tagajärjel on surnud 21 475 inimest.

