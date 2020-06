Moskva kohus mõistis Venemaa juhtiva teatri- ja filmimehe Kirill Serebrennikovi süüdi kelmuses

„Serebrennikov, Malobrodski ja Itin panid toime kelmuse, see tähendab võõra vara riisumise pettuse ja usalduse kuritarvitamise teel organiseeritud grupiga eriti suures ulatuses,” öeldakse kohtunik Olesja Mendelejeva otsuses, vahendab Interfax.

Otsusest selgub, et kohus tegi kindlaks, et Serebrennikov, Seitsmenda Stuudio endine peaprodutsent Malobrodski ja selle endine peadirektor Itin ühinesid organiseeritud gruppi ning, olles koostanud kuritegeliku plaani, riisusid rahalisi vahendeid, mis eraldati selle organisatsiooni eelarvest.

Venemaa Akadeemilise Noorsooteatri (RAMT) direktor ja kultuuriministeeriumi endine ametnik Sofja Apfelbaum, kes Seitsmenda Stuudio juhtkonda ei kuulunud, mõisteti süüdi hooletuses. Kohtunik Mendelejeva teatas, et Apfelbaum ei olnud teiste asjaosaliste plaanidega kursis.

Karistuse teatab kohus otsuse resolutsioonilises osas.

Riiklik süüdistaja teatas varem, et autonoomse mittetulundusorganisatsiooni Seitsmes Stuudio asutaja ja Gogoli Keskuse kunstiline juht Serebrennikov ning teised asjaosalised riisusid 129 miljonit eelarverubla (1,6 miljonit eurot), mille Venemaa kultuuriministeerium eraldas aastatel 2011-2014 teatrikunsti populariseerimise projektile Platvorm. Ükski asjaosaline oma süüd ei tunnistanud. Nad väitsid, et kulutasid kogu raha lavastustele ja Serebrennikov teatas, et on Platvormi üle uhke.

Prokurör Mihhail Reznitšenko nõudis Serebrennikovile karistuseks kuut aastat üldrežiimiga kolooniat, Malobrodskile viit aastat ning Itinile ja Apfelbaumile nelja aastat. Samuti kõigile suuri trahve. Kaitse taotles õigeks mõistmist.

Hiljuti kutsus ligi 4000 Venemaa kultuuritegelast kultuuriminister Olga Ljubimovat tsiviilhagi Serebrennikovi ja teiste vastu tagasi võtma. Ministeeriumi pressiteenistus teatas, et ministeerium on selles asjas kannatajapool, ja keeldus rohkem kommenteerimast.