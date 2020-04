Moskva käivitab mobiilirakenduse koduste koroonapatsientide jälgimiseks, mis väidetavalt saadab kasutajate fotosid Eesti serverisse

Rakendus hakkab saatma sõnumeid, milles nõutakse kasutaja asukoha kinnitamist. Pärast iga sõnumit peab kasutaja minema rakendusse, kasutades näotuvastust, ja üles laadima samal hetkel tehtud selfi. Rakendus registreerib automaatselt kasutaja geolokatsiooni. „See ei ole liikumiste jälgimiseks, vaid selle jälgimiseks, kui keegi eneseisolatsiooni aadressilt lahkub,“ ütles Lõssenko.

Rakendus on sattunud kriitikatule alla, sest nõuab ulatuslikku ligipääsu telefoni seadistustele ja saadab välja krüpteerimata isikuandmeid. „Sotsiaalse monitooringu“ beetaversioon ilmus Google Playsse 25. märtsil (nüüd on see eemaldatud, aga arhiveeritud koopia on siin). 31. märtsiks oli seda alla laaditud umbes 50 korda.

Erinevate Telegrami kanalite blogijad uurisid rakendust ja teatasid, et see nõuab ligipääsu geolokatsioonile, kaameratele, mälule, kõnede ajaloole ja kantavate andurite andmetele ning luba vaadata kõiki andmeid telefonis. Lisaks sellele kandis tarkvara kõik need kogutud andmed krüpteerimata üle linna andmeserveritesse, teatas Telegrami kanali IT and STORM autor Vladislav Zdolnikov, kes avastas ka, et rakendus kasutas Eestis asuvat serverit identix.one näotuvastuse läbiviimiseks.

Opositsiooniliikumise Avatud Venemaa juht Anastassia Burakova esitas ametliku kaebuse Venemaa meediajärelevalveorganile Roskomnadzorile, milles taotles „sotsiaalse monitooringu“ keelamist, sest see säilitab väidetavalt Vene kasutajate fotosid välismaal asuvas serveris.

Moskva linnaametnike sõnul on teated, et nende rakendus saadab andmeid Eestisse, väljamõeldis. Lõssenko sõnul kasutab „sotsiaalne monitooring“ identix.one’i algoritme, mitte selle servereid, ja kogu kogutud informatsiooni töödeldakse Moskva infotehnoloogiaameti oma serverites. TASS-ile ütles Lõssenko, et ameti serverit, mille tuvastasid blogijad, kasutatakse ainult tarkvara katsetamiseks, mitte moskvalaste isikuandmete säilitamiseks. Lõssenko väitis ka, et rakendus ei pääse ligi telefoni salvestatud failidele.

