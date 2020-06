Moskva annab umbes miljonile idaukrainlasele Venemaa passi

Venemaa president Vladimir Putin ütles juba eelmisel aastal, et Kremli toetusel tegutsevate Donetski ja Luhanski rahvavabariikide elanikele võidakse hakata passe jagama, vahendab The Times.

Tema Ühtse Venemaa partei parlamendiliige Viktor Vodolatski esines nüüd teatega, et 180 000 ukrainlast on oma passid kätte saanud. Viimane lisas, et veel 98 000 inimest saab omale passi nädala jooksul ja kuni 800 000 enne aasta lõppu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkis, et samm tõestab, et Venemaa on "agressorriik", samal ajal kui Ukraina julgeolekuametnikud väitsid, et see loob "seaduslikku alust" Venemaa otsesele sõjalisele rünnakule.

Kriitikute sõnul on samm kooskõlas Kremli varasema taktikaga. Moskva asus nimelt passe väljastama ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia elanikele enne viiepäevast sõda Gruusiaga 2008. aastal.

2014. aastast saadik kestev Ida-Ukraina konflikt on nõudnud 13 000 inimese elu ning sundinud 1,5 miljonit inimest oma kodudest lahkuma. Tänaseni toimuvad piirkonnas madala intensiivsusega kokkupõrked mässuliste ja valitsusvägede vahel.

Putin ja Zelenskõi kohtusid detsembris rahukõnelusteks pärast seda, kui Ukraina nõustus autonoomia andmisega separatistlikele vabariikidele, kus elab kokku 3,7 miljonit elanikku, - seda tingimusel, et seal korraldatakse valimised, millesse Kreml ei sekku. Kavandatud kokkuleppe osas ei ole tänaseni erilisi edusamme tehtud.