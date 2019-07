Mõrvasüüdistusega austraallased ei suutnud süüd eestlaste kaela veeretada

Ambrose Clarke’i advokaat Shane Brennan ütles, et suurt osa tõenditest tema kliendi vastu seletab süütu sekundaarne DNA ülekanne. Brennani sõnul oleks Ambrose Clarke kõigi aegade totakaim mõrvar, kui oleks pannud süüd tõestavad esemed, sealhulgas lehekülje Davise päevikust oma lukustamata dokumendikappi. Advokaat väitis, et need esemed pandi sinna Ambrose Clarke’i süüdi lavastamiseks.

Vandekohus kuulis, et Ambrose Clarke alustas Davise ettevõtte frantsiisiäri, aga 2009. aastal hakkas Davis kahtlustama, et Clarke varastab tema raha, ning nad katkestasid suhted ja Davis esitas kaebuse politseile.