Mõned rootslased võisid nakatuda koroonaviirusesse koduriigis. Rootsis on nüüd viiruse leviku oht väga kõrge

Rootsi terviseamet teatas teisipäeval, et riskioht viiruse levikuks riigis on suur. Teade tuli pärast tõsiasja, et väheste haigete naktunute haigusallikat ei suudetud seostada ühegi välisreisiga. Seetõttu tõstis Rootsi riigisisese viiruse leviku ohuhinnangu kõige kõrgemale ehk viiendale astmele.

Suurem osa Rootsi koroonaviiruse juhtudest on sarnaselt Eestile seotud Põhja-Itaaliaga. Lisaks on haigus saadud Iraanist, USA-st ja Saksamaalt. Terviseamet ütles, et Rootsis pole viirusel küll laia riigisisest levikut, kuid käputäis inimesi nakatusid ilmselt Rootsis.

Terviseameti töötajad rõhutasid, et nad pole veel riigisisest levikut kuidagi tõestanud või kinnitanud, aga kuna mõne juhu nakatumise allikas polnud selgunud, ei saa võimud seda välistada.

Suurenenud riski ei tohiks tõlgendada ennustusena, et kohe algab Rootsis suur koroonaviiruse levik, kuid ametivõimud rõhutasid, et koroonaviiruse sümptomite korral tuleb kaheks nädalaks koju jääda.

Tänaseks on Rootsi kinnitanud 320 koroonaviiruse juhtu. Vaid kaks neist patsientidest on intensiivravi osakonnas. Seni pole Rootsis ühtegi surmajuhtu, mille põhjuseks oli koroonaviirus.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

