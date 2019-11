Moldova valitsusele avaldati parlamendis umbusaldust

„Kodanikud ei oodanud viie kuuga imesid, nad mõistavad ja hindavad vastutustundlikku valitsust, mis koosneb ausatest ministritest, kes astuvad ametisse, et teha inimeste elu paremaks,” ütles Sandu enne usaldushääletust Facebookis. „Me tahame efektiivseid prokuröre ja kohtunikke, kes teevad otsuseid seaduse nimel. Me tahame, et need, kes varastasid miljardi, läheksid vangi. See on lihtne. See on see, mida kogu ühiskond tahab.”