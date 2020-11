Moldova uus president tahab Vene vägede väljaviimist. Kreml hoiatas negatiivsete tagajärgede eest

„Dnestri-äärses regioonis on kaks osa Vene vägesid. On Vene vägede operatiivgrupp, mis paikneb Moldova territooriumil ilma igasuguste ametlike dokumentideta. Ei ole ega ole kunagi olnud mingit kokkulepet nende vägede siin viibimise kohta, ei ole Moldova nõusolekut selle vägede grupi viibimiseks meie maal. Ja need väed tuleb välja viia, nagu ka relvastus ja laskemoon, mida nad kaitsevad,” rõhutas Sandu, vahendab Interfax.

Sandu sõnul on Moldovas ka teine osa Vene sõjalisi formeeringuid, mis on rahuvalvejõud.

„Rahuvalvejõud paiknevad Moldovas vastavalt 1992. aasta 21. juuli kokkuleppele. Praegusel ajal ei ole relvakonflikti taaspuhkemise ohtu. Ja me astume välja selle rahuvalveoperatsiooni ümberkujundamise eest rahvusvaheliseks tsiviilmissiooniks OSCE mandaadi alusel. See ei ole uus seisukoht, see on Moldova ametlik seisukoht, mida on aastate jooksul korduvalt väljendatud ja selline seisukoht on olnud alati,” ütles Sandu.

Sandu sõnul on Venemaal teistsugune seisukoht. „Me näeme, et Venemaal on teine arvamus. Me hakkame dialoogi, läbirääkimisi pidama, hakkame arutama. Me oleme sõltumatu riik, mis ei taha võõrvägede viibimist oma territooriumil. Hakkame läbirääkimisi pidama. Eelmisel aastal, kui ma olin peaminister, nägime Venemaa poolt avatust sellisteks läbirääkimisteks. Seda väljendas kaitseminister Šoigu. Nendele küsimustele tuleb lahendus leida,” lausus Sandu.

Seotud lood: Moldova vastvalitud president soovib Vene vägede väljaviimist Transnistria aladelt

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Sandu ei ole oma ettepanekut vahetada Vene rahuvalvajad OSCE vaatlejate vastu Moskvaga eelnevalt arutanud.

Peskov märkis, et Moldova senise presidendi Igor Dodoniga oli dialoog „märksa konstruktiivsem”. Peskovi sõnul arvestatakse Kremlis sellega, et Moldova uuel juhtkonnal on suur vajadus „tasakaalustatuma lähenemise järele kahepoolsete suhete kontekstis”.

„Me arvestame sellega, et see konstruktivism jätkub, et selles plaanis on teatav järjepidevus ja et me võtame arvesse mingite järskude sammude kõik võimalikud negatiivsed tagajärjed,” ütles Peskov.