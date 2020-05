Moldova president Dodon tõi Lukašenka lähenemise koroonaviirusele „erinevatele tarkpeadele” eeskujuks

„Ma toon üsna tihti eeskujuks teie seisukohta koroonaviiruse kohta ja selle, kuidas te selle pandeemiaga võitlete. Teist paremini ei mõista olukorda Valgevenes keegi. Seetõttu las need erinevad tarkpead, kes annavad nõu, vaatavad parem, mis enda juures toimub. Ma olen veendunud, et teie tulete selle pandeemiaga toime ja meie samuti,” ütles Dodon videokonverentsil Lukašenkaga, vahendab TASS.

Dodon teatas, et Moldovas oli eilse seisuga 4121 koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja surnud oli 128 kodanikku. „Aga me kehtestasime juba 15. märtsist mõningad piirangud. Loomulikult on see majanduse, sotsiaalse elu jaoks väga tugev löök. Meil lõpevad need 15. mail ja edasi pikendama me neid piiranguid ilmselt ei hakka,” ütles Dodon.

Lukašenka rõhutas, et Valgevenes ei suletud pärast Nõukogude Liidu lagunemist ühtki nakkushaiglat. „Me oleme läbi teinud nii linnu- kui ka seagripi ja ebatüüpilise kopsupõletiku. Me õpetame kõrgkoolides ja valmistame ette spetsialiste nendel suundadel, see on andnud meile seni võimaluse halba stsenaariumi vältida. Mitte kõige hullemat, vaid halba,” teatas Lukašenka.

Lukašenka sõnul ei ole Valgevenes suletud ühtki ettevõtet, poodi, restorani ega kino ja sealjuures on kõigis enam-vähem normaalne olukord. Lukašenka märkis ära ka arstide hea töö, öeldes, et nad on proovinud erinevaid meetodeid, uurides Hiina ja USA kogemusi. „Seetõttu, kui te kuskilt loete, et Lukašenka on hulluks läinud ja teeb valesti, ärge kuulake ja ärge lugege. Me ei ole rumalad, et poosetada ja näidata oma taset. Inimeste tervisega ei tehta seda kunagi. Te tunnete mind hästi, ma ei läheks kunagi selle peale välja,” lausus Lukašenka.

USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Valgevenes 17 489 nakatumisjuhtumit ja surnud on Covid-19-sse 103 inimest.

