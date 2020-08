Mitmete Eesti allkirjadega avalik kiri: USA-l ei ole praegu õige aeg Venemaa vastu pehmeks muutuda

Allakirjutanud ütlevad, et lugesid märkimisväärse huviga hiljutist avalikku kirja Politico Magazine’is, mille 103 allakirjutanut kutsusid USA poliitikat Venemaa suhtes ümber mõtlema.

Käesoleva 40 kirja autorid teatavad, et usuvad, et see debatt jääb puudulikuks, kui sellesse ei kaasata USA Kesk- ja Ida-Euroopa liitlaste vaatepunkte. Allakirjutanud loevad oma kohuseks neid vaatepunkte esitleda.

„Külma sõja järgse Euroopa õiguslike ja normatiivsete aluste säilitamine on olnud USA rahvusvaheliste huvide jaoks fundamentaalse tähtsusega ligi 30 aastat ja NATO liitlaste jaoks usalduse küsimus. 1990. aasta Pariisi harta, 1994. aasta Budapesti dokument ja 1997. aasta NATO-Venemaa alusakt hõlmasid „uue ajastu” märkidena austust suveräänsuse, sõltumatuse, territoriaalse terviklikkuse ja valikuvabaduse vastu. Külma sõja lõpetas nende põhimõtete aktsepteerimine kõigepealt Mihhail Gorbatšovi Nõukogude Liidu ja siis Boriss Jeltsini Vene Föderatsiooni poolt. Need asjakorraldused on toonud julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse suuremale osale kontinendist,” öeldakse kirjas. „Venemaa rünnak Gruusia vastu 2008. aastal ja suurema jultumusega Ukraina vastu kuus aastat hiljem kujutasid endast aga otserünnakut neile põhimõtetele ja Euroopa julgeolekukorraldusele. 2014. aastal kuulutas president Vladimir Putin, et see korraldus „deformeerus”. Hübriidsõda, mille Venemaa on Ukrainale peale surunud, täiendab nüüd kogu spekter muid meetmeid, alates desinformatsioonist kuni finantskorruptsioonini, mis on mõeldud õõnestama liberaalset demokraatiat ja nõrgestama Atlandi-ülest ühtekuuluvust. Need on ülimalt tõsised asjad.”

Kirjas öeldakse, et algse avaliku kirja autorid on selle hinnanguga nõus ning kutsuvad õigesti leidma paremaid viise „efektiivseks tegelemiseks” Venemaa häkkimise, valimistesse sekkumise ja desinformatsiooniga, aga nad teevad seda ilma vajaliku järelduseta, et see on vaenuliku jõu tegevus. Eelmise kirja autoreid kritiseeritakse ka selle eest, et nad väidavad, et sanktsioonide pidev kogunemine vähendab Moskva jaoks igasuguseid võimalikke ajendeid kurssi muuta. Samuti toetavad eelmise kirja autorid ausat ja vastuvõetavat lahendust Ukrainas, ütlemata, kas see eeldab riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamist.