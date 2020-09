Mis sai ainsast Valgevene suursaadikust, kes julges Lukašenka-vastaseid proteste toetada?

Telekanal Current Time leidis karjääridiplomaat Leštsenija viimase maamajast Minski lähedal. Kunagine Lukašenka nõunik Leštsenija ei tööta täna enam diplomaatilises korpuses ja elab lootuses, et teda trellide taha ei saadeta.

"Ma olin hästi teadlik, et olen teel tupikusse, et olen enda ja oma perekonna viinud keerulisele rajale. Aga see on minu seisukoht. See on üks neist juhtumitest, kus irratsionaalsus on olulisem kui kalkulatsioonid ja kaalutlused (järgnevatest) ebamugavustest ja probleemidest igapäevaelus," ütles Leštsenija usutluses Current Time'ile.

Küsimusele, kas on tõenäoline, et ta võetakse oma teo eest vahi alla, vastas Leshšenja, et hetkel ta seda ei usu. "Asi on selles - ja see on minu hinnang, milles ma võin eksida -, et minu avaldus oli väga jõuline ja julge. Aga ma olen professionaal. Ma ei leia, et ma oleksin läinud üle piiri," märkis ta.

Hoolimata massimeeleavalduste jätkumisest neljandat järjestikust nädalat ei ole Leštsenija üllatunud, et tema sammuga ei ole tänaseni ühinenud ükski teine Valgevene suursaadik.

"Ma ei olnud üllatunud, et seda ei juhtunud, sest diplomaat, välisministeeriumi töötaja, on inimene, kes töötab väga spetsiifilisel ametikohal. Kõik mõtlevad, mida nad peaksid tegema, kuidas nad suudavad toita oma peret," selgitas ta.

52-aastane Leštsenija võttis 15. augustil, nädal pärast valimisi ja järgnenud vägivalda, sõna meeleavaldajate toetuseks kodumaal.

"Nagu kõiki valgevenelasi, siis on ka mind šokeerinud lood meie riigi kodanike piinamisest ja peksmisest," ütles Leštsenija oma avalduses. "Sajad minu kaasmaalased tunnevad endamisi, et mitmed õiguskaitseametnikud on täielikult taaselustanud NKVD traditsioonid 21. sajandi tolerantses Euroopa Valgevenes."

Juba järgmisel nädalal pärast avalduse tegemist teatas Leštšenija, et astub ise ametist tagasi, kuna ei saa praeguse presidendi heaks töötamist jätkata.