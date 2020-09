Minskisse saabus Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu

„Visiidi eesmärk on Valgevene ja Venemaa kahepoolse sõjalise koostöö küsimuste arutamine,” teatas Valgevene kaitseministeerium, vahendab Interfax.

Venemaa president Vladimir Putin ütles esmaspäeval Sotšis Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat võõrustades, et riigid hakkavad korraldama igakuiseid sõjavõeõppusi mõlema territooriumil. Lukašenka märkis, et andis Valgevene kaitseministrile Viktar Hreninile käsu mõelda välja ühisõppuste programm tulevasteks aastateks. Lukašenka tegi ettepaneku, et Putin annaks sellise käsu ka Šoigule.

Lisaks sellele algasid esmaspäeval Valgevenes Venemaa-Valgevene ühisõppused „Slaavi vendlus”. Venemaa kaitseministeerium teatas, et kokkulepe nende õppuste läbiviimiseks sõlmiti juba eelmise aasta oktoobris ja neil on terrorismivastane iseloom.