Minskis toimus saladuskatte all Lukašenka ametisse astumise tseremoonia

Kohale oli kutsutud umbes 700 inimest: kõrgemad ametiisikud, parlamendi mõlema koja liikmed, riigiorganite juhid, kohalike võimuorganite juhid, vabariiklike massiteabevahendite esindajad ning teadus-, kultuuri- ja sporditegelased, teatas riiklik telekanal Belarus 1, vahendab Tut.by.

Фотография с инаугурации Лукашенко, которая началась без анонса и телетрансляции.



Фото: Пул Первого pic.twitter.com/iKQKT5F9UL — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Lukašenka teatas pärast ametivande andmist, et astub ametisse uhkustundega valgevenelaste üle.

„Sellel pidulikul päeval annab president ustavusvande kodumaale ja rahvale erilise tundega. Temas on väga palju uhkust valgevenelaste üle, kes on läbinud auga ennekõike oma veendumuste proovilepaneku. Presidendi ametisse astumise päev on meie veenva ja saatust määrava võidu päev. Me mitte lihtsalt ei valinud riigi presidenti, me kaitsesime oma väärtusi, oma rahumeelset elu, suveräänsust ja iseseisvust. Ja selles plaanis jääb meil veel palju teha,” lausus Lukašenka.

Lukašenka teatas, et käesolev aasta läheb Valgevene ajalukku üliemotsionaalse perioodina.

„Meie riiklusele heideti pretsedenditu väljakutse: iseseisvate riikide hävitamise korduvalt läbitöötatud tõrgeteta tehnoloogiate väljakutse. Aga me osutusime üheks väga vähestest, võib-olla isegi ainsaks, kus „värvilist revolutsiooni” ei toimunud. Ja see on valgevenelaste valik, kes ei taha mingil juhul riiki kaotada... Vaatamata kuratlikult peenele taganttõukamisele väljastpoolt säilitasime me austuse üksteise vastu,” ütles Lukašenka.

Pärast seda andsid sõjaväelased ustavusvande rahvale ja presidendile.

Lukašenka ametisse astumise tseremoonia aega hoiti saladuses. Tut.by teatel ei olnud täna kell 10 hommikul sellest kuulunud ei suursaadikud ega ministrid.

Minskilased märkasid siiski alates hommikust tehnika ja sõjaväelaste kogunemist Iseseisvuse palee juurde. Kesksed tänavad olid blokeeritud. Mööda neid saabus kohale Lukašenka autokorteež.

Kell 11.40 hakkasid paleest väljuma tseremooniale kutsutud.

Lukašenka pressiesindaja Natalja Eismant keeldus veel täna hommikul Vene uudisteagentuurile RIA Novosti ametisse astumise tseremoonia toimumisaega ütlemast.

Presidendivalimised toimusid Valgevenes 9. augustil. Riigi keskvalimiskomisjoni ametlikel andmetel sai Lukašenka 80,1% häältest. Pärast seda on Valgevenes toimunud ametlikke tulemusi mitte uskuva rahva protestiaktsioonid.