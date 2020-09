Minski spordihalli sõidutati bussidega kokku naiste foorum Lukašenka toetuseks

Programm koosnes erinevate elualade naiste esinemistest. Osa neist tunnistasid, et ei toeta ja armasta mitte ainult Valgevenet, vaid ka isiklikult Lukašenkat, vahendab by.tribuna.com.

Mõni kritiseeris laste kaasavõtmist „sanktsioneerimata aktsioonidele” ja kirikusüsteemi esindaja teatas, et naistel „on aeg tuletada meelde oma tõelist missiooni – olla palvetajanaised”.

Vahepeal esitati laval muusikapalu ja õhtujuhid kutsusid karjuma loosungeid, näiteks „Valgevenet me ära ei anna”.

Kõige huvitavamad sündmused leidsid aset ürituse kolmandal tunnil. Alguses esines Lukašenka pressiesindaja Natalja Eismont. Seejärel võlus osavõtjaid Vene laulja Nikolai Baskov. Peamine muusikaline number oli aga uus laul koos videoga, mille on kirjutanud Lukašenka usaldusisik Julia Bõkava. Laulu nimi on „Armastatut ära ei anta”. Laulus ei osalenud mitte ainult võimutruud Valgevene lauljad, vaid ka venemaalased Baskov, Filipp Kirkorov, Diana Gurtskaja, Anita Tsoi jt.

Edasi ilmus lavale juba Lukašenka ise ja ütles: „Ma vannun teile: mingit valet valimistel ei olnud.” Lukašenka rääkis ka, et OMON-lased ei ole kunagi olnud ei eeluurimisvanglas ega Minski Akrestsina tänava arestimajas, vaid seal teenivad sisevägede sõjaväelased. Lukašenka sõnul on kõik teravikud suunatud nende poiste vastu, sest nad päästsid riigi. Veel süüdistas Lukašenka meeleavaldajaid katses hõivata tormijooksuga tema Iseseisvuse Palee ja lääneriike surve avaldamises. Lukašenka sõnul ei vaja valimised tunnustust, need on toimunud ja on seaduslikud. Siis teatas Lukašenka, et on oldud sunnitud viima väed tänavatelt ära, panema pool armeed relvade alla ja sulgema piiri eelkõige Leedu ja Poolaga. See kutsus saalis esile aplausi. Lukašenka ütles veel, et õppuste „Slaavi vendlus” teine etapp pühendatakse Valgevene naistele. Lukašenka kutsus Leedu ja Poola rahvast oma poliitikuid peatama ja ütles, et „me ei ole rikkad, aga me ei ole ju kerjused”. Oma kõne lõpetas Lukašenka juba traditsiooniks saanud hüüdlausega „Me armastame Valgevenet ja armastatut ära ei anta”.