Minski arestimajast vabanenute kirjeldused meenutavad NKVD ohvrite mälestusi: peks, mõnitamine, näljutamine, ruumipuudus

Sjargei Padalinski, 38, endine Valgevene koondislane saalijalgpallis. Vahistati hotelli Jubileinaja juures ööl vastu 10. augustit, vabastati 11. augustil.

„Viidi autokongis Akrestsinale. Seal on ausalt öeldes mingi põrgu. Nii ei tohi oma maa kodanikega käituda. Me olime umbes kolm tundi aia ääres põlvili, sinna toodi üha uusi inimesi. Vett ja tualetti pääsemist palunud inimesed said kumminuiaga. Kontroll aja üle juba kaob. Veetsime sellises olukorras tundi kolm-neli. Sealjuures nad pidevalt karjusid, et me oleme lojused ja meid tuleks maha lasta.

Pärast viidi kambritesse, meie omas oli 21 inimest, aga mõeldud oli see neljale. Kohutavalt palav, ainult väike auguke aknas. Inimesed higistavad, jood ainult vett, süüa ei anna sulle keegi.

Möödus 14-15 tundi, öeldi, kirjutage protokollidele alla. Kui kirjutad, on trahv kaks baasmäära, kui ei, 15 ööpäeva aresti. Rahvas hakkas arutama, et peaks protokollid läbi lugema. „15 päeva eest loed,” vastati. Kuulsime, et naaberkambris nagu lasti tüdrukud lahti, kui nad protokollidele alla kirjutasid. Rõõmustasime ja nõustusime alla kirjutama, keeldus ainult umbes viis inimest. Protokollid olid kirjutatud nagu teineteise koopiad: olin seal kell 22, karjusin „Elagu Valgevene”. Ma olin kell 22 veel valimisjaoskonnas järjekorras, kuidas nii? Vastatakse: „Kirjutage alla, need on formaalsused. Ei ole aega, tööd on palju.”

Edasi viidi inimesed Sjargei sõnul kambrist välja ja kõik hingasid kergendatult, aga siis käsutati põlvili ja jooksuga kolmandale korrusele. Mehed pandi kambrisse, kus oli juba 17 inimest ees. Kokku oli inimesi nelja inimese kambris 38. Järgmine kord avati uks 11 või 12 tunni pärast. Oli võimatu hingata, inimesed seisid nagu metroos tipptunni ajal. Kordamööda sai voodile istuma. Vett sai õnneks kraanist.

Kambris selgus, et ühel mehel on luumurd ja ta palus arsti, aga ööpäeva jooksul, mis Sjargei seal veetis, arsti ei tulnud. Jalg paistatas üles, läks siniseks ja suureks.

Kambris oli ka akrediteeritud valimisvaatleja, kes kutsus ise valimisjaoskonda miilitsa, et fikseerida õigusrikkumine. Ära viidi aga ta ise.