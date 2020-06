Minneapolise linn lubab politsei laiali saata

13-st volikoguliikmest üheksa ütlesid, et linnas, kus korrakaitsjaid on süüdistatud rassismis, luuakse "uus avaliku turvalisuse mudel, mis tõepoolest ka aitab meie kogukonna turvalisena hoida", vahendab uudistekanal BBC.

Linnapea Jacob Frey ei olnud pühapäeval ideega päri, öeldes, et ei toeta politsei täielikku laialisaatmist, pälvides protestijate kriitika. Viimased ajasid Frey ka protestiürituselt minema ning lubasid ta järgmistel valimistel välja vahetada.

Aktivistid, kes on aastaid sellise idee eest seisnud, nimetasid seda pöördepunktiks, ent vaatlejate sõnul võib Minneapolist nüüd oodata pikk ja keeruline arutelu politseitöö tuleviku üle.

Üheksa linnavolikogu liiget lugesid pühapäeval oma avalduse ette sadadele meeleavaldajatele.

"Oleme siin, sest just siin, Minneapolises, aga ka teistes Ameerika Ühendriikide linnades, on selge, et meie praegune politseitöö ja avaliku turvalisuse süsteem ei taga meie kogukondade turvalisust," ütles linnavolikogu esimees Lisa Bender. "Meie jõupingutused järkjärguliseks reformimiseks on läbi kukkunud. Punkt."

Volikogu esimees märkis, et politsei ümberorganiseerimise plaani üksikasju tuleb täiendavalt arutada, lisades, et ta proovib suunata politsei rahastuse kogukondlikele strateegiatele.

Volikogu liige Alondra Cano säutsus oma Twitteri kontol, et volikogus on selle poolt vetokindel enamus, mis tähendab, et linnapea, kes plaani ei toeta, ei saa politsei laialisaatmist ära hoida. "Me teeme lõpu praegusele politseisüsteemile, mida ei ole võimalik reformida," kuulutas Cano.