Minneapolis saavutas politsei poolt tapetud George Floydi perekonnaga rekordilise 27 miljoni dollari suuruse kokkuleppe

Floydi perekonna advokaat Ben Crump nimetas seda kõigi aegade suurimaks kohtueelseks kodanikuõiguste lahenduseks ja ütles oma avalduses, et see "saadab võimsa sõnumi, et mustad elud on tähtsad ja politsei jõhkrus teist nahavärvi inimeste vastu peab lõppema", vahendab Axios.

Floydi perekond esitas juulis Minneapolise linna vastu hagi, süüdistades mehe tapmises süüdistatavaid politseinikke "põhjendamatus, ülemäärases ja ebaseaduslikus" jõu kasutamises.

Kokkuleppele jõuti samal nädalal, kui teise astme mõrvas süüdistatava endise politseiniku Derek Chauvini kriminaalmenetluses alustati vandekohtunike valimist.

46-aastase mustanahalise mehe tapmine möödunud aasta mais käivitas massimeeleavaldused kogu maailmas pärast seda, kui avalikkuse ette jõudis video, millelt oli näha, kuidas Chauvin hoidis põlve Floydi kaelal 8 minutit ja 46 sekundit. Videost on kuulda, et Floyd ütles korduvalt, et ta ei saa hingata.

Ülejäänud kolm politseinikku — Thomas Lane, Tou Thao ja J. Alexander Kueng — said süüdistuse teise astme mõrvale kihutamises ja kaasaaitamises ning teise astme tapmisele kihutamises ja kaasaaitamises.