Ministrid ootavad Maylt täna ametist lahkumise kuupäeva teatamist

May peaks täna kohtuma oma konservatiivse partei parlamendifraktsiooni juhiga, vahendab BBC News.

Mayd survestatakse tagasi astuma pärast seda, kui tema oma erakonna parlamendiliikmed tema viimase Brexiti-plaani hukka mõistsid.

Alates jaanuarist on parlament May Euroopa Liiduga läbi räägitud Brexiti-kokkuleppe kolm korda tagasi lükanud ning katsed leida kompromiss opositsiooniliste leiboristidega on ebaõnnestunud.

May kavatses täna avaldada lahkumiskokkuleppe eelnõu – seaduseelnõu, mida on vaja kokkuleppe Briti seaduseks muutmiseks. May sõnul on see viimane võimalus Brexit ellu viia.

May ettepanekud, sealhulgas tolliliitu puutuv ja pakkumine anda parlamendile võimalus hääletada uue referendumi korraldamise üle, pahandasid aga paljusid konservatiive.

May plaane ei toeta ka leiboristid.

BBC teatel on mitmed ministrid öelnud, et ootavad, et May teatab oma ametist lahkumisest täna hommikul, kuigi ametlikku kinnitust sellele ei ole.

Ministrid loodavad, et konservatiividele uue juhi valimise kampaania saab lõpule viidud juuli lõpuks.