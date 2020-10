Milonov: Kui Armeenia palub Venemaad väed sisse viia, siis me hakkame seda arutama

Teid ei lubatud Aserbaidžaani. Kuidas Te sellesse suhtute?

Kultuuritraditsioonist lähtudes on mul kurb, et ei saa Neitsitorni näha. Lähtudes praegusest sõjalis-poliitilisest olukorrast on mulle suureks auks, et need inimesed, keda pean tõbrasteks ja okupantideks, keelasid mul endaga suhelda. Pean neid tõbrasteks ja mõrtsukateks. Rääkigu nad pealegi oma kebabi praadides Mägi-Karabahhi poolsest kuritahtlikust okupatsioonist, mina näen siin teistsugust pilti.

Olen olnud igal pool – rindel, kohtades, kus kõige rohkem kahjustusi said tsiviilobjektid, suhtlesin tavaliste inimestega. Istusin keldris koos teistega, kui toimus Türgi droonide rünnak.