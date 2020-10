Milline võiks olla Estonia ülestõstmine? Sellele lähim operatsioon võis olla allveelaeva Kursk pinnale toomine

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AFP

Kui kunagi peaks kõne alla tulema parvlaeva Estonia ülestõstmise küsimus, võiks seda ilmselt võrrelda Barentsi merel uppunud Venemaa kurikuulsa tuumaallveelaeva Kursk ülestõstmisega, sest vähemalt pikkuse poolest on need alused võrreldavad ja ka mere sügavus uppumiskohas on sarnane.