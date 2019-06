"Millal teie jõuk minema läheb?" Vladimir Putin vastas otse-eetris rahva küsimustele

Otsesaade algas kell 12.00 Moskva aja järgi ja seda näidati Venemaal telekanalites Kanal 1, Rossija 1 ja Rossija 24 ning raadiojaamades Majak, Vesti FM ja Radio Rossii, teatas riigipea pressiesindaja.

Küsimusi sai esitada telefonitsi, sõnumiga, mobiiliäpis või saate kodulehel.

Otseliin ingliskeelse sünkroontõlkega:

PUTINI OTSELIIN

"Otseliin" sai sellega lõpu. Otsesaade kestis üle nelja tunni.

Viimaseks küsitakse Putinilt, kas ta on kunagi häbi tundnud. "See on tõsine küsimus," ütleb ta. "Muidugi olen, nagu iga inimene." Ta meenutab episoodi 2000ndate alguses, kui "olukord oli väga raske." Ta räägib, et põrkas ühel õhtul kokku vanema naisega, kes langes tema ette põlvili ja andis talle kirja, paludes abi. (Putin hakkab pisardama.) Ta ütleb, et andis märkuse nõunikele, kuid viimane kaotas selle ära ning ta ei saanudki seda kunagi lugeda. Ta tõdeb, et on aastate jooksul saanud palju selliseid kirju, kuid tal on häbi, et ta ei saanud kunagi teada, mida see naine vajas. Putin peaaegu nutab, kui ta lugu meenutab.

Putinilt küsitakse, kas ta on väsinud olemast president. "Ei, muidu ei oleks ma kandideerinud veel üheks ametiajaks," ütleb ta.

Küsimusele, mis on Venemaa peamine probleem, vastab Putin, et selleks on tööjõu tootlikkuse parandamine ja selle põhjal majanduse muutmine.

Nüüd palutakse Putinil enda kohta üks nali rääkida. Ta ütleb, et on kuulnud paljusid, kuid keeldub ühtki esitamast.

Otsepildis näidatakse Krasnojarski Krai kuberneri, kes on kiirustanud Krasnojarski regiooni, kus ei ole koole, et kohtuda kohalikega, nagu Putin käskis tal tänases saates teha. Tele-eetris näidatakse, kuidas kuberner inimesi kuulab ja nendega räägib.

Sõjaliste kulutuste kohta: "Me oleme ainus suur sõjaline jõud maailmas, mis vähendab oma sõjalisi kulutusi. Vaatamata meie väikestele kaitsekulutustele ei õnnestunud meil mitte ainult tagada sõjaväelist pariteeti, vaid ka olla kaks-kolm sammu meie konkurentidest ees. Kuna maailmas ei ole ühtegi teist riiki, millel on sellised tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud relvad nagu meil, ma mõtlen meie hüpersoniliste rakettide kompleksi. "

Tjumenski oblastis kaebavad kohalikud inimesed, et tööstuslik kanafarm on nende joogivee rikkunud. Neil on käes plastikpudelid, mis on täis reostatud vett. Putin ütleb, et "miljonid" venelases ei pääse puhtale joogiveele ligi ja see on suur probleem. Siis annab ta sõna Tjumeni oblasti kuberner Aleksandr Moorile, kes räägib, kuidas nad veevarustussüsteemi üles ehitavad. Kui süsteem on valmis, ütleb Moor, on kõigil ka puhas vesi. Putin nõuab, et ta töötaks kiiremini.

USA sanktsioonidest: "Dialoog on alati hea, alati vajalik. Ja kindlasti, kui USA pool on sellise dialoogi jaoks valmis, oleme meie seda juba öelnud, et oleme selleks valmis. President Trumpi algatused sellise dialoogi pidamiseks on alati takistanud poliitiliste oponentide tõttu."

Tuleb küsimus ka rahu väljavaadete kohta Süürias ja Putin ütleb, et kokkulepe on sõlmimisel, sest nii paljud piirkonna riigid ja kaugemal asuvad riigid on konflikti lõpetamisest väga huvitatud.

Järgmine küsimus tuleb Moskvast ja küsitakse, miks Vene televisioon näitab nii sageli sõjalisi relvi ja milline vaenlasega valmistub Venemaa võitlema. Putin ütleb vana väljendit kasutades, et "kes ei toeta oma armeed, söödab kellegi teise oma." Ta märgib ka, et USA sõjalised kulutused on palju suuremad kui Venemaal.

Putin loeb küsimuse kelleltki, kes küsib, miks ei konsulteeritud inimestega sotsialismi loobumisel, ja asub rääkima Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest.

Putin Valgevene kohta: "Me ei räägi Venemaa ja Valgevene ühendamisest. Jah, 1990. aastatel sõlmiti leping ametite ühingute loomise kohta. See ei olnud ühtse riigi loomine. See oli ühisraha, ühe parlamendi loomine. Sellest ajast peale ei ole palju asju tehtud. Venemaa ei teinud mõningaid asju, Valgevene omakorda. Hiljuti leppisime Aleksandr Lukašenkaga kokku, mida teha, et taastada leping „Venemaa-Valgevene Liitriigi loomisest” .

Moderaator küsib Putinilt, kas ta "astub esimese sammu" suhete loomiseks uue Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Putin ütleb, et Zelenskõi peab tegema midagi olukorra lahendamiseks. Ta kritiseerib ukrainlast selle eest, et ta ei räägi "separatistlike organitega". Putin ütleb, et Zelenskõi peab kaotama blokaadi valitsusvälise kontrolli all olevate piirkondade ja ülejäänud riigi vahel.

Saade lülitub Tatarstani, kes elab 10-liikmeline Donbassi "pagulaste" pere. Isa palub Putinil laiendada oma korraldust Venemaa kodakondsuse taotlemise protsessi lihtsustamiseks, et kaasata inimesed Venemaa toetatud separatistide kontrollitud piirkondades ja need, kes on juba Venemaal. Putin ütleb, et kaalub ettepanekut ja vaatab, kuidas olukorda parandada.

"Seadus ei puuduta piiranguid internetis. Enamik servereid asuvad välismaal. Kui serverid on välja lülitatud või neid mõjutatakse, peame olema valmis sellele vastama. Seda käsitleb see seadus," lisab Putin.

Veel üks helistaja tõstab esile uue seaduse, mis käsitleb Venemaa "suveräänset internetti". Ta palub Putinil "ausalt" vastata, miks see seadus vastu võeti. Putin ütleb, et seadus ei puuduta piiranguid internetis. Ta tõstatab USA tegevuse Hiina tehnoloogiaettevõtte Huawei vastu, põhjendades sellega, miks on interneti eraldamine vajalik.

Teine helistaja küsib hiljutiste seaduste kohta, millega kehtestatakse karistus "valeuudiste" postitamise eest. Putin kaitseb seadust, öeldes, et see on suunatud "teadaolevalt võltsitud teabe tahtlikule levitamisele".

Moderaator võtab seejärel kokku palju küsimusi, mis puudutavad inimeste karistamist või vangistamist internetis erinevate asjade postitamise eest, mida nähakse valitsuse või valitsusametnike solvamisena. Internetiblogija küsib Putinilt, kus on piir solvamise ja kriitika vahel. Putin ütleb, et inimestel peab olema õigus juhtida tähelepanu probleemidele, kuid ütleb, et seaduse eesmärk on keelata lipu ja teiste riigi sümbolite solvamine. Ta ütleb jälle, et see toimub "paljudes teistes riikides", mainides Saksamaad. Ta märgib siiski, et ametnikud ei tohiks seadust kasutada selleks, et keelata inimestele ametnike igasugune kritiseerimine.

Moderaator viib arutelu kriminaalkoodeksi artikli 228 peale ebaseaduslike uimastite kuritarvitamise kohta, mainides, et politsei on väidetavalt paljud juhtumid lavastanud. 26 protsenti kinnipeetavatest Vene vanglates teenib artikli 228 alusel, ütleb Putin. Ta ütleb siiski, et narkootikumid on kägistav probleem ja narkootikumide seaduste "liberaliseerimist" ei saa juhtuma. Ta lisab, et politsei üle peab olema kontrollsüsteem, veendumaks, et nad ei riku inimeste õigusi. Putin lubab, et räägib FSB-ga, peaprokuröriga ja teistega, et välja selgitada, kuidas sellist süsteemi juurutada.

Putin naaseb jälle 1990. aastate vanade halbade aega meenutamisele ja sellele, kuidas riik peaaegu lagunes. "Aga meil õnnestus seda vältida," ütleb Putin.

Järgmine klipp tuleb Daghestanist, kus sõna saavad endised relvastatud võitlejad, kes seisid Tšetšeeni võitlejate vastu, kui viimased ründasid Daghestani 1999. aastal, algatades teise Tšetšeenia sõja. Üks võitleja märgib, kui hästi Daghestanil nüüd läheb ja palub Putinilt luba tõsta tema nimel toost. Putin räägib, kui ohtlik oli olukord sel ajal ja muutub veidi emotsionaalseks. Putin rõhutab, et tšetšeeni võitlejad olid "hästi varustatud rahvusvaheline jõuk". Ta lisab, et selles sõjas võidelnud inimesed peaksid kvalifitseeruma sõjaveteranideks ja käsib valitsusel see ära korraldada.

Stuudios olev väikeettevõtete ombudsman ütleb, et nad peavad parandama kautsjonide süsteemi, võimaldamaks ärimeestel vahi alt vabaneda, et nad saaksid õiguskaitse. Putin ütleb, et valitsus on juba julgustanud kautsjoni ja koduaresti suuremat kasutamist, kuid mõnel juhul on vaja kindlasti inimesi vahi all hoida. Ta ütleb, et, peamine probleem on "inimeste lõputult vahi all hoidmine". Ta ütleb, et on rääkinud peaprokuröriga ja ootab muudatustekava aasta lõpuks.

Moderaator ütleb, et Putin on korduvalt rääkinud vajadusest vähendada riigi ja õiguskaitseorganite survet ettevõtlusele, ent midagi ei tehta. "Millised on teie kannatlikkuse piirid," küsib ta. Putin ütleb, et töö jätkub ja asjad muutuvad paremaks ning et ei tohiks pöörata liiga palju tähelepanu „vähestele kõrgetasemelistele intsidentidele”.

Yandexi peadirektor küsib publikust Putinilt juhita autode kohta. Kas valitsus võib parandada õiguslikku raamistikku, et Venemaa saaks selles valdkonnas esirinnas olla, küsib ta. Putin ütleb: jah. Ta märgib, et Yandex on väga hea ettevõte. Tema sõnul on valitsusel vaja rohkem selliseid innovatsioonikeskusi. Putin ütleb, et Yandex konkureerib Venemaal rahvusvaheliste gigantidega nagu Google - "ja see on osaliselt tänu valitsusele."

Helistaja küsib mõningate kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite kohta, mille puhul kõrgemate õiguskaitseametnike majade läbiotsimisel avastati miljardeid rublasid. Putin ütleb, et ta tunneb "vastutust" selle "seadusetuse eest". Putin ütleb, et iga viimase kui altkäemaksu puhul on süüdi kaks poolt - üks pool maksab, teine saab. Moderaator küsib, milliseid sõnu Putin kasutas, kui kuulis neist miljarditest rubladest. Putin märgib: "parem mitte neid korrata." Seejärel ütleb ta, et see probleem esineb "paljudes teistes riikides, peaaegu kõikides riikides", viidates ka Ameerika Ühendriikidele. Moderaator küsib, kas korruptsioonivastane võitlus jätkub ja Putin ütleb "jah".

Moderaator loeb vaataja küsimuse, kuidas kavatsetakse majanduses läbimurret saavutada. Putin kõneleb sellest, kui palju parem on olukord täna kui 1990. aastatel. Madalam inflatsioon, vähem võlgu jne.

Putin vastab küsimusele, millal ehitatakse sild üle Lena jõe Siberis. "Niipea kui võimalik," ütleb ta.

Moderaator loeb kiiresti palju küsimusi Ukraina kohta, seejärel võtab ühenduse helistajaga Kiievist. Ta küsib Minski lepingute ja väljavaadete kohta vabastada Ukraina kodanikud nn separatistide poolt Ida-Ukrainas. Putin mainib Ukraina meremehi, kes mullu novembris Venemaa poolt kinni võeti. Putin ütleb, et need probleemid tuleb lahendada koos "Vene kodanike" küsimusega Ukrainas.

Putin otsustab vastata küsimusele "Millal hakatakse riigitöötajatele maksma sama suurt palka kui tavalistele töötajatele?" Ta märgib, et vastuseks ei ole bürokraatide palkade vähendamine ("me ei suuda häid inimesi leida"), vaid tavaliste töötajate palkade tõstmine. "Igaüks peaks teenima oma võimete kohaselt," ütleb ta, lisades, et bürokraatide ja töötajate sissetulekute erinevus ei tohiks olla "liiga suur".

Veel tervishoiusüsteemist: Moskva linnapea Sergei Sobjanin kasutab võimalust teatada, et tema valitsus käivitab "ulatusliku programmi kliinikute moderniseerimiseks".

Tekstiküsimus: "Millal läheb Ühtne Venemaa (valitsuspartei) jõuk minema?" Putin katkestab ankru ja ütleb, et tahab sellele küsimusele vastata ja ütleb, et ta "ei tahtnud kutsuda jõuguks" inimesi, kes töötasid valitsuses 1990. aastatel, kui riik oli "kokkuvarisemise äärel". Putin ütleb, et sel ajal võimul olevad poliitikud "hävitasid praktiliselt Venemaa relvajõud ja ... viisid kodusõjani Põhja-Kaukaasias ja ... Venemaa kaotas peaaegu oma suveräänsuse."

Helistaja Krasnojarskist palub Putinil teha rohkem koolide, lasteaedade ja parkide ehitamiseks. Putin suunab aga küsimuse Krasnojarski Krai kubernerile Aleksandr Ussile. Moderaator ütleb, et tehtku Uss kiiresti. Uss ütleb, et ta kuuleb selle helistaja probleemist esimest korda ja hakkab seda uurima. Ta märgib, et helistaja naabruskond on prioriteetne elamurajoon. Putin käsib Ussil külastada rajooni ja inimestega kohtuda.

Teemaks põllumajandus. Stuudios olev taluomanik ütleb, et põllumajandusele antav riigiabi läheb suurtele agroorganisatsioonidele ja küsib, kas ei oleks hea muuta prioriteete väikepõllumajandustootjate abistamiseks ja kohaliku toodangu arendamiseks - piirkondlikud kaubamärgid. Putin ütleb, et "põhimõtteliselt" see juba toimub, kuigi alati on võimalik teha rohkem. Ta märgib, et valitsus peab seda kindlasti toetama. Putin kaitseb ka valitsuse toetust suurtele tootjatele, öeldes, et nad on sektori juhtiv jõud. Putin jagab andmeid põllumajandussektori kasvu kohta.

Putin ütleb: „Tänu Jumalale,” on toimunud mingi areng seoses nn vaalavanglaga ja annab seejärel sõna asepeaminister Aleksei Gordejevile. Moderaator kuulab ja ütleb siis Putinile: "Meil oleks pidanud olema teie "Otseliin" varem ja see oleks juba lahendatud." Putin jätkab juttu sellest, kui halvad olid asjad 1990ndatel ja kiidab praeguseid ametnikke, öeldes, et need on inimesed, kes on pühendanud oma elu tavaliste venelaste elude paremaks muutmiseks.

Putin ütleb, et lääneriikide sanktsioonid Venemaa vastu "mobiliseerisid meid". Tema sõnul ei ole "Hiinal Krimmi ja Donbassiga mingit pistmist", aga "pidev surve Huawei'le ei ole midagi muud kui "ülemaailmse jõu püüd hoida tagasi teist globaalset mängijat Hiinat." Putin mainib ka, et sanktsioonid põhjustasid Venemaale 55 miljardi dollari suuruse kahjumi, kuid Euroopa kaotused olid palju suuremad - 240 miljardit dollarit.

Moderaator ütleb, et programmi ajakirjanikud märkasid, et kohalikud ametnikud "hakkasid töötama" alles nädalaid enne "Otseliini" eetrit. "Niipea kui nad said teada, et olukord võidakse programmis ära märkida, hakkasid nad midagi tegema," räägib ta.

Putin räägib USA president Donald Trumpi tariifidest Hiinale ja ütleb, et nende ainus eesmärk on „hoida Hiinat tagasi”. Tema sõnul on läänel samasugune poliitika ka Venemaa suhtes.

Putin ütleb, et Venemaa on lääneriikide sanktsioonide tõttu kaotanud 5 miljardit dollarit, etn jagab siis palju suuremaid arvandmeid selle kohta, kui palju raha Venemaale sanktsioonid kehtestanud riigid on ise väidetavalt kaotanud ja kuidas "eriti Euroopas" viib see töökohtade kadumiseni. Ta räägib sellest, kuidas Venemaa oma tehnoloogiaid arendab - mainib laevade mootoreid - asendab asju, mida varem välismaalt osteti. Tema sõnul on sanktsioonid meid "mitmel viisil mobiliseerinud".

Rossija 24 ekraanil kuvatavad tekstisõnumid: "Millal tuuakse pärisorjusüsteem tagasi? Me ootame uut maaomanikku, kes võiks meie küla välja osta ja töökohti luua." "Ma ihkan oma riiki muuta! Kas te aitaksite mind?" "Ainult üks küsimus - millal te ära lähete?" "Suhtlemine inimestega peab jätkuma. Soovitan korraldada sarnase otseliini patriarh Kirilliga." "Inimesed meie riigis ise ei tea, mida nad tahavad."

Moderaator küsib toetatud hüpoteekide kohta lastega peredele ja Putin räägib valitsuse sellealastest programmidest. Ta tunnistab, et rahandusministeerium ei andnud pankadele piisavalt raha, ja tõdeb, et ta sai selle probleemi kohta teada, kui valmistub selle saate jaoks. Aga nüüd on probleem põhimõtteliselt juba lahendatud, selgitab Putin.

Omski elanik näitab oma prügiveo arveid ja räägib, kuidas määrad on tõusnud, kuigi teenus on endiselt halvemast halvem. Putin ütleb, et varasemad määrad ei olnud nõuetekohaselt arvutatud, võttes arvesse prügiga tegelemise tegelikke kulusid. Ta tõdeb, et peab uurima arve, mida Omski mees talle tutvustas. Ma kindlasti palun ametnikel seda uurima, lubab Putin.

Moderaator tervitab 15-aastast Instagrami-blogijat, kes ütleb, et tema ja tema jälgijad on mures keskkonna ja prügi pärast. Ta küsib Putinilt, kas tal on probleemile lahendus. Putin ütleb, et nad on töötanud selle kallal juba kaks või kolm aastat. Ta märgib, et probleem on kujunenud aastate jooksul ja keegi ei ole pannud tähelepanu jäätmete töötlemisele. Putin mainib prügisaart Vaikses ookeanis. Ta ütleb "Loomulikult me töötame selle kallal" ja märgib, et paljud inimesed kurdavad prügiveo hindade üle, ent seda raha on vaja probleemide lahendamiseks. Ta lisab, et "loodab asjad üsna varsti korda ajada."

Helistaja Moskvast küsib, milliseid tulemusi on riiklikud projektid saavutanud. Putin teatab, et ta vastas juba sellele küsimusele, öeldes, et projektid aitasid valitsusel koondada ressursse tavakodanike probleemidega tegelemiseks. Ta ütleb, et peamine asi on "muuta meie majanduse struktuuri", et arendada kõrgtehnoloogiaid, nagu tehisintellekt, robootika jne. Moderaator küsib: "Millal tunnevad inimesed rahvusprojektide tulemusi?" ja Putin ütleb, et nad peaksid neid juba tundma - käesoleval aastal ja järgmisel aastal. Putin mainib taas "mitmeid ebasoodsaid väliseid tegureid", mille all paistab mõtlevat madalaid energiahindu ja sanktsioone Venemaa vastu.

Korrespondent katkestab Skvortsova jutu, et küsida ikkagi ravimite puuduse kohta. Ta vastab, et föderaalvalitsus jälgis erinevaid piirkondi ja avastas "tõsiseid puudusi" ravimite ostmisel ja levitamisel. Korrespondent katkestab uuesti jutu. Seejärel märgib Putin, et nad on kahekordistanud föderaalseid kulutusi vähiravimitele.

Paljud inimesed kaebavad oluliste ravimite puudumise üle. Öeldakse, et mõnedes piirkondades on "laod" täis ravimeid, mida ei levitata. Putin annab selle peale mikrofoni tervishoiuministrile Veronika Skvortsovale, kes räägib föderaalvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahelistest suhtest.

Putin ütleb, et tervishoiutöötajate palgad kasvavad "kogu riigis." Ta tunnistab, et on piirkondi, kus palgad on "väga väikesed"; "Me peame neid ühtlustama," ütles ta.

Hoolduse kättesaadavuse osas tunnistab Putin, et tervishoiu optimeerimine on viinud paljude väikeste asutuste sulgemiseni. Ta ütleb, et valitsus töötab selle kallal, sh koolitab uusi inimesi ja ostab uusi seadmeid. Tema sõnul on föderaalvalitsus eraldanud raha arstide majutamiseks ja kohalikud ametnikud vastutavad nende hoonete ehitamise eest.

Putin tunnistab, et tervishoiu valdkonnas on probleeme, kuid ütleb, et sektor areneb. Esimene probleem on ravi kättesaadavus. Teine probleem on tervishoiutöötajate puudus. Kolmas probleem on hoolduse kvaliteet.

Putini sõnul on põhiküsimuseks töötajate tootlikkuse parandamine ja selle kaudu kogu majanduse kasvatamine.

Putin mainib sanktsioone ja madalaid energia ekspordihindu. Ta tunnistab, et keskmine sissetulek on viimastel aastatel langenud, kuid ütleb, et nad on nüüd tõusuteel. Ta lisab, et kommertslaenude maksmine on samuti negatiivselt mõjutanud sissetulekuid. Tema sõnul on valitsusel raske palgataset kontrollida, kuid sellegipoolest näitavad keskmised palgad kasvutendentsi.

Putin ütleb, et ta peab kontrollima numbreid, millest tuletõrjuja räägib, sest ta on juba andnud korralduse, et nad saama rohkem kui 20 000 rubla. "Me peame uurima iga konkreetset juhtumit," ütleb ta. Putin lisab, et tuletõrjujate palkade tõstmiseks umbes 30 000ni on juba eraldatud täiendavaid rahalisi vahendeid.

Moderaator ütleb, et madalate sissetulekute kohta on palju küsimusi. Nad näitavad videot Kaliningradi oblasti tuletõrjujast, kes ütleb, et ta saab 12 000 rubla kuus, mis tema meelest ei ole elatav palk. Paljud tuletõrjujad peavad lisaks võtma teise ja kolmanda töökoha. Ta ütleb, et see on ka üks põhjusi, miks Venemaal on nii palju tulekahjusid.

Putin räägib, et rahvusvaheliste projektide eesmärk on kasvatada majandust ja parandada seeläbi tavaliste venelaste elu. Ta selgitab, et valitsusel tuli infrastruktuuri parandamiseks käibemaksu tõsta.

Putin alustas, selgitades, et kuigi ta juba teab, mis venelasi vaevab, aitab "Otseliiniks" ettevalmistamine seda paremini mõista.

Tundub, et Putin ei ole kohale jõudnud, ja küsimusi veel küsida ei saa.

Otseliin algab kell 12.