Miljonitel katalaanidel palutakse jääda kodudesse, vältimaks uut koroonaviiruse puhangut ja täielikku karantiini

Võimude soovitus koju jääda ei tähenda kohustuslikku karantiini, kuid see on tugevaim meede uute nakkuskollete vastu võitlemiseks alates eelmisest kuust, mil Hispaania üleriigilise eriolukorra tühistas, vahendab Reuters.

Barcelona, selle äärelinnade ning linnast kaugemal asuvate Segria ja Noguera piirkondade elanikke kutsuti üles tegema sisseoste veebikaubamajadest ja lahkuma kodust ainult selleks, et minna tööle, külastada arsti või teha muid olulisi tegevusi. Ametlik soovitus hõlmab enam kui poolt Hispaania kirdepiirkonna elanikkonnast.

"Soovitame inimestel mitte ringi liikuda, kui see pole tingimata vajalik," ütles Kataloonia tervisejuht Alba Verges pressikonverentsil. Enam kui 10 inimesega kogunemised keelati, kuna enamik nakkusi pärines seltskondlikelt koosviibimistelt, lisas ta.

"On väga oluline neist abinõudest kinni pidada nüüd, sest see on parim viis karantiini vältimiseks," ütles Verges, kutsudes inimesi üles tegutsema vastutustundlikult. "Keegi ei soovi täielikku karantiini."

Hispaania teatas reedel kokku 628 uuest juhtumist, mis on suurim ühepäevane kasv alates mai algusest, kusjuures Kataloonia ja selle naabruses asuv Aragon moodustavad suurema osa uutest kolletest. Tõus oli siiski tublisti madalam kui pandeemia tipul tänavu kevadel.

Barcelona linnapea Ada Colau ja kohalikud elanikud kahtlesid, kas inimesed järgivad Kataloonia valitsuse mittesiduvaid soovitusi pärast päevi kestnud juriidilist ja poliitilist segadust selle üle, milline on piirkondlike omavalitsuste õigus seesuguseid keelde kehtestada.

"Need meetmed ... tunduvad mulle head, kuid kui inimesed neist kinni ei pea, peavad nad (valitsus) võtma tarvitusele karmimad meetmed," sõnas 33-aastane Nadine Gonzalez.

Colau sõnul on hetkel käimas õiguslik vaidlus selle üle, kas sellised meetmed võivad muutuda kohustuslikuks, kuid ta kutsus inimesi üles neist igal juhul kinni pidama.

Kuigi muuseumid jäävad praegu veel avatuks, piiratakse kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist Barcelonas, mis on üks Euroopa enimkülastatud linnu.