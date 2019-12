Miljonid hauda viinud firmajuhi surm tekitab kahtlusi. Advokaadid nõuavad mehe hauast üleskaevamist

30-aastane Gerald Cotten suri mullu detsembris ootamatult Crohni tõvega seotud tüsistustesse, vahendab uudistekanal Sky.

Juristid ütlesid, et tahavad Cotteni surma ümbritsevate "küsitavate asjaolude" tõttu mehe surnukeha hauast väljakaevamist ja põhjaliku lahkamise läbiviimist.

Tema surma järel ei suutnud QuadrigaCX kliendid oma varasid enam kätte saada. Valuutaplatvormi asutajana oli Cotten nimelt ainus, kes teadis salasõna, mida on vaja, et pääseda ligi enamusele klientide poolt platvormi paigutatud 165 miljonile eurole.

Asutaja surma tõttu tuli QuadrigaCX-il, millel oli umbes 115 000 kasutajat, tegevus lõpetada.

Veebiavarustes läksid aga lahti kuulujutud, mille kohaselt Cotten lavastas oma surma, et klientide rahaga jalga lasta. Tema surmast saadik pole neile väidetele aga mingeid tõendeid leitud.

Oma raha kaotanud Quadriga kliente esindavad advokaadid teatasid, et saatsid võimudele kirja, milles taotlevad Cotteni surnukeha ekshumeerimist ja surmajärgset lahkamist, et "tuvastada nii maetu isik kui ka tema surma põhjus".

Juristide sõnul on menetluse käigus ilmnenud teabe põhjal üha selgem, et on hädavajalik uurida, kas inimene, kes hauda maeti, oli ikka Cotten.

Aasta alguses leidis audiitorfirma Ernst & Young ettevõtte juhtimises olulisi probleeme, sh avastati, et Cotten lõi Quadriga platvormil teatud kontod varjunimede all, mida võidi kasutada seal kauplemiseks.

Audiitorid leidsid, et rahalised vahendid kanti üle Cottenile isiklikult ja teistele seotud osapooltele. Ernst & Youngil õnnestus üles leida umbes 33 miljonit kaduma läinud Kanada dollarit.