Miljardär Bloomberg: ma kulutan pea kogu oma rikkuse, et tõrjuda Trump võimult

Äriajakirja Forbes hinnangul USA rikkuselt kaheksandaks inimeseks tõusnud Bloomberg külvas sel kuul USA tele-eetri ja sotsiaalmeedia üle sõnumitega, et tema suudaks demokraatide kandidaadina Trumpi lüüa, vahendab Reuters.

Miljardär on reklaamidele alates oma kampaania algusest novembris kulutanud rohkem kui ükski teine tema peamistest erakonnasisestest rivaalidest.

„Minu prioriteet number üks on president Donald Trumpist vabanemine. Kulutan kogu oma raha Trumpist vabanemiseks,” ütles Bloomberg Reutersile laupäeval.

„Kas soovite, et ma kulutaksin rohkem või vähem? Loo lõpp," vastas ta kriitikale, et soovib oma varanduse abiga osta demokraatide nominatsiooni.

Arvamusküsitluste kohaselt on endine New Yorgi linnapea Bloomberg demokraatide seas populaarsuselt Joe Bideni, Bernie Sandersi, Elizabeth Warreni ja Pete Buttigiegi järel viies.

"Üks põhjus, miks ma olen piisavalt kindel, et suudan Trumpi lüüa, on see, et ma oleksin vastuvõetav mõõdukatele vabariiklastele, kelle abi on võitmiseks vaja," ütles Bloomberg, kes oli ka ise kunagi vabariiklane.

„Meeldib see teile või mitte, aga te ei saa valimisi võita, kui te ei suuda sümpatiseerida mõõdukatele vabariiklastele. Teised kandidaadid on nende jaoks liiga liberaalsed ja nad hääletaksid kindlasti Donald Trumpi poolt,” leidis ta.