Miks ei süstita Putinile Sputnikut?

Tõsi, see üsna tinglik võit vaktsiinide võidujooksus ei kandnud loodetud vilja. Venemaa vaktsiini suhtutakse ettevaatlikult kogu maailmas, sh kodumaal. Uuringufirma Levada keskuse hiljuti läbi viidud küsitluse kohaselt on vähem kui kolmandik venemaalastest valmis end Sputnik V-ga pookima, vahendab Raadio Vaba Euroopa. On sealjuures tähelepanuväärne, et ka president Vladimir Putin ei ole veel lasknud end vaktsineerida.

Miks ei ole Sputnik V aidanud Putini mainet parandada, küsis Leedu Delfi Raadio Vaba Euroopa Venemaa toimetuse sotsioloog Aleksei Levinsonilt, teadusekspert Ilja Jasnilt ning politoloog Konstantin Eggertilt.

Levinsoni sõnul ei tule vaktsiiniskepsis talle üllatusena. "Tasub mõelda, miks tulemused sellised on. Võin öelda, et minu arvates tehti valesid poliitilisi ja taktikalisi lükkeid, kui seda rahvatervise säilitamise meedet (vaktsiini) esitati avalikkusele peamiselt poliitilise vahendina. Seetõttu näevad inimesed vaktsiini kui poliitilist objekti, mitte kui toodet, mis võiks rahva päästa," ütles ta. "Tuletagem meelde ka meditsiinitöötajate esimesi seisukohti. Kui avalikkuseni jõudis teave selle kohta, et kõiki vajalikke vaktsiinikatseid pole tehtud, tugevnes nende negatiivne arvamus veelgi. Ametnikud kiirustavad. Nad ei püüa inimesi võimalikult kiiresti kaitsta, vaid kogu maailmas kuulsust võita. Venelased teavad, et me ei saa praegu eriti kiidelda, nad saavad aru, et vaktsiin pole meie populaarsust maailmas kasvatanud."

Miks ei vaktsineerita Putinit?

Osa inimesi on ühtlasi seisukohal, et kuni Putin pole vaktsineeritud, ei taha ka nemad seda teha. Tekib küsimus, kuivõrd on vaktsiiniskepsist suurendanud asjaolu, et Putinit pole vaktsineeritud ja tema pressiesindaja Dmitri Peskov esitab selle kohta üsna kummalisi selgitusi.

"Otseseid andmeid meil selle teguri kohta pole," tunnistas Levinson. "Võime aga siinkohal vaadata muid andmeid. Teame, et need inimesed, kes veebruaris ütlesid, et toetavad Vladimir Putini tegevust Venemaa Föderatsiooni presidendina, moodustavad umbes kaks kolmandikku Venemaa elanikkonnast. Neist 37 protsenti on valmis end Sputnikuga vaktsineerima - see on üle keskmise. Aga Putini tööga mitte rahul olevatest inimestest soovib vaktsiini saada pelgalt 16 protsenti."