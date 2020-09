Microsoft: Venemaa, Hiina ja Iraani häkkerid ründavad USA presidendikandidaate Trumpi ja Bidenit

Microsofti teatel on selge, et välisriikide organisatsioonid on oma valimisi sihikule võtvat tegevust aktiveerinud, vahendab BBC News.

Vene häkkerid rühmitusest Strontium on võtnud sihikule üle 200 organisatsiooni, millest paljud on seotud USA parteide, nii vabariiklaste kui ka demokraatidega.

Strontium on tuntud ka nime all Fancy Bear ja see on väidetavalt Venemaa sõjaväeluurega GRU seotud küberrünnakute üksus.

„Sarnaselt sellele, mida me täheldasime 2016. aastal, algatab Strontium kampaaniaid inimeste sisselogimisandmete kogumiseks või nende kontode ohtu seadmiseks, oletatavasti selleks, et aidata luureandmete kogumises või häirimisoperatsioonides,” ütles Microsofti klientide julgeoleku ja usalduse eest vastutav asepresident Tom Burt.

Microsofti teatel on Hiina häkkerid rünnanud demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni kampaaniaga seotud isikuid ning Iraani häkkerid jätkavad jõupingutusi president Donald Trumpi kampaaniaga seotud inimeste vastu.

Enamik küberrünnakuid ei ole Microsofti teatel edukad olnud. Rünnatud ei ole otseselt valimissüsteemidega tegelevaid inimeste gruppe.

„See, mida me oleme näinud, langeb kokku varasemate rünnakumustritega, et ei rünnata ainult kandidaate ja kampaania personali, vaid ka neid, kellega nad põhiküsimustes konsulteerivad,” ütles Burt. „See tegevus toob esile vajaduse, et poliitilises protsessis osalevad inimesed ja organisatsioonid kasutaksid tasuta ja madala hinnaga turvatööriistu, et end valimispäevale lähenedes kaitsta.”

Microsoft teatas, et Hiina häkkerid on rünnanud Bideni kampaaniaga seotud inimeste isiklikke e-postikontosid ning vähemalt üht väljapaistvat isikut, kes on varem olnud seotud Trumpi administratsiooniga.

„Väljapaistvaid isikuid” rahvusvaheliste suhete ringkondades, akadeemilistes institutsioonides ja poliitikaorganisatsioonides on teadete kohaselt rünnanud ka Hiina häkkerite grupp Zirconium.

Iraani rühmitus nimega Phosphorus püüdis mais ja juunis ebaõnnestunult ligi pääseda Valge Maja ametnikele ja Trumpi kampaania personalile.