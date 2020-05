Microsoft vallandab poolsada ajakirjanikku. Töö saab omale tehisintellekt

Otsus puudutab ennekõike ajakirjanikke, kes tegelevad suuremate uudisteagentuuride lugude vahendamise ning nende toimetamise ja ülespanemisega Microsoftile kuuluvasse uudisteportaali MSN.

Tehisintellekt võtab nende tööülesanded edaspidi enda kanda, ütlesid allikad Seattle Timesile.

Microsoft teatas, et seesugune käik tehti pärast ettevõtte äriplaani tavapärast hindamist. "Nagu kõik ettevõtted, hindame ka meie oma äriplaani regulaarselt. See võib aeg-ajalt mõnedes valdkondades tähendada investeeringute suurendamist, samal ajal aga nõuda teistes valdkondades vahendite ümbervaatamist. Need otsused ei tulene praegusest pandeemiast," märkis ettevõte reedel tehtud avalduses.

Microsoft, nagu ka mõned teised tehnoloogiaettevõtted, maksab uudisteagentuuridele nende sisu kasutamise eest oma veebiküljel. Kuid seni on see hoidnud palgal ajakirjanikke, kes otsustaks, milliseid lugusid vahendada ja kuidas neid lugejatele presenteerida.

Juuni lõpus kaotab töö umbes poolsada uudisteportaali töötajat.

"See on demoraliseeriv, kui arvatakse, et masinad võivad meid asendada, kuid mis parata," ütles üks koondamisega silmitsi seisev ajakirjanik Seattle Timesile.

Mõned koondatud ajakirjanikud hoiatasid, et tehisintellekt ei pruugi olla rangete toimetamisjuhistega täielikult kursis ja see võib lõpuks viia sobimatute lugude ilmumiseni.

Microsofti otsuse tagajärjel kaotab töö ka 27 Briti uudisteagentuuri PA töötajat.

"Ma veedan kogu oma aja lugedes sellest, kuidas automatiseerimine ja tehisintellekt võtavad meilt kõigilt töökoha - nüüd on see võtnud minu oma," ütles üks neist ajalehele The Guardian.

Microsoft on üks paljudest tehnoloogiaettevõtetest, mis katsetab kulude vähendamiseks nn robotajakirjanduse vorme. Samuti investeerib Google projektidesse, et mõista, kuidas see võiks toimida.