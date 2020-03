Michael Bloomberg loobus USA presidendiks kandideerimisest! Kampaaniale kulutatud pool miljardit dollarit võib korstnasse kirjutada

CNN vahendab, et endine New Yorgi meer Bloomberg tegi just avalduse, kus ütleb, et ta ei jätka kandideerimist. "Olen alati uskunud, et Donald Trumpi alistamine algab sellest, et tuleb koonduda kandidaadi taha, kel on parimad võimalused. Pärast eilset hääletust on selge, et selleks on demokraatidel mu hea sõber ja suur ameeriklane Joe Biden."

Superteisipäeva nime kandnud valimispäev andis Bidenile ülitähtsad võidud Massachusettsis, Virginias ja Põhja-Carolinas, samuti lõunapoolsetes osariikides Alabamas, Arkansases, Oklahomas ja Tennessees. Bideni eelis on suur toetus afroameeriklastest valijate seas. Üllatusena lisandus veel võit Minnesotas. Biden võitis ka saada olevate delegaatide arvult teisel kohal olevas Texases.

Oma koduosariigis Vermontis võidu teeninud vasakpoolne Bernie Sanders sai hiljem esikoha ka Colorados ja Utah's. Sanders võitis ka suurima delegaatide arvuga Californias.

Kampaaniale üle poole miljardi dollari kulutanud Bloomberg sai eile võidu vaid Ameerika Samoas. Bloomberg ise on väitnud, et tema on demokraatide seast ainus, kes suudab Trumpi lüüa tema enda vahenditega.

Nüüd Bidenit toetama asunud Bloomberg lisas oma pressiteates, et tunneb teda aastaid. "Tean, et ta on aus ja pühendunud asjadele, mis on meie riigis tähtsad - näiteks relvaohutus, tervishoid, kliimamuutused ja töökohtade loomine," lisas ta.

Vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimistel võidutses teisipäeval ootuspäraselt ametisolev riigipea Donald Trump.

2008. aasta presidendivalimistel valiti Joe Biden Ühendriikide 47. asepresidendiks. Ta oli president Barack Obama asepresidendikandidaadiks ka 2012. aasta valimistel ja valiti koos Obamaga teiseks ametiajaks tagasi.