Metoo-artiklitega teatrijuhi enesetapu põhjustamises süüdistatud Rootsi ajakirjanik kirjeldab oma läbielamisi raamatus

Linderborg on Rootsis kuulus ka selle poolest, et on kirjutanud ühe armastatumatest töölisklassi elu kirjeldustest, auhinnatud autobiograafilise romaani „Ingen äger mig” („Keegi ei oma mind”), mis ilmus 2007. aastal.

Oma värskes raamatus meenutab Linderborg, kuidas tema töötu isa vaesub ja tal kukuvad hambad välja. Isa hakkab toetama paremäärmuslikke Rootsi Demokraate.

„Seal pidasin mina, uusi maksukärpeid nautiv kesklassi uurija talle loengut, et Rootsi on rikas, et sisserändajad on kõige halvemas seisus. Probleemid on töötingimustes ja struktuuris, mitte etnilistes taustades,” kirjutab Linderborg oma raamatus.

Linderborg pidas loengut alandatud isale, aga mõtles hiljem, kui väga teda häbistas.

„Ma ei tahtnud temaga kohtuda. Näitasin, et kõik, mis ta oli, oli valesti. See oli valesti tehtud, ma oleksin pidanud rääkima,” ütles Linderborg intervjuus.

Linderborg peab mitmed asjad oma elus ümber hindama. Fredrikssoni enesetapp mõjub tema vaimsele tervisele ja mehe lahkumine murrab südame.

Linderborg ei ole kirjutanud lõpuni läbimõeldud esseed sellest, mida ta sündmustest arvab, vaid avameelse päeviku.

Linderborgi sõnul on see tema viis asju käsitleda. Biograafilisus on talle ka ilukirjanduse meetod.

„Lisaks sellele tahtsin näidata, milline inimene ma olin sel aastal, kui pidin tegelema kahe tragöödiaga korraga – avaliku ja isiklikuga. Olin tööl ülemus, aga kui läksin koju, olin üksi ja kurb, mahajäetud ja vananev naine.”