Mesilased Jumalaema kiriku katusel elasid põlengu üle

Tulekahju, mis puhkes esmaspäeval, hävitas suurema osa Jumalaema kiriku katusest ja selle kuulsa haritorni, ent pea 200 000 mesilast hoone kohal olevates tarudes jäid ellu, ütles kiriku mesinik Nicolas Géant.

Algselt arvati, et mesilasi, kes paigutati Jumalaema kiriku katusele elama 2013. aastal, pärast ulatuslikku tulekahju enam elusana ei leita, ent pärast tutvumist õhukaadritega tärkas lootus headeks uudisteks.

„Tulekahju järel vaatasin droonivideosid ja nendelt paistis, et mesilastarud ei olnud tulekahju ohvriks langenud, ent see ei tähendanud veel perede tulest puutumata jätmist. Tänaseks on aga teada, et nad on endiselt elus,“ ütles ta.

Tarude paigutamine Jumalaema kiriku katusele oli üks osa pealinna valitsuse programmist mesilaste populatsiooni taastamiseks: neid võib leida ka Pariisi Ooperimaja, Sõjakooli jt hoonete katustelt.