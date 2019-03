Merkelist ja Mayst Grybauskaitė ja Kaljulaidini: naissoost valitsusjuhid ja riigipead üle maailma

Naissoost peaministritest on üks pikemaajalisemaid praegu võimul olevaid valitsusjuhte Norra peaminister Erna Solberg, kes alustas selles ametis 2013. aasta 16. oktoobril.

Serbia peaminister Ana Brnabić, kes on ametis 2017. aasta 29. juunist, on avalikult lesbi ja viies avalikult LGBT-kogukonda kuuluv valitsusjuht maailmas. Hiljuti sünnitas tema elukaaslane Milica Đurđić poja, mistõttu peetakse teda esimeseks peaministriks, kelle samasooline partner on ametiaja jooksul lapse sünnitanud.

2017. aasta 26. oktoobril ametisse astunud Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern on aga maailma noorim naissoost valitsusjuht, kes oli ametisse astudes 37-aastane. Ardernist sai maailma teine valitsusjuht, kes on ametis olles ise lapse sünnitanud.

Euroopa riikidest on naine peaministriks veel Islandil ja Rumeenias

Naissoost presidentidest on meile tuntuim muidugi Kersti Kaljulaid. Temast märksa suurema staažiga on aga Leedu president Dalia Grybauskaitė, kes on ametis 2009. aasta 12. juulist.

Euroopas on naine presidendiks ka Maltal, Horvaatias ja Gruusias.

Naissoost peaministrid ja presidendid üle maailma:

Angela Merkel, Saksamaa liidukantsler

Sheikh Hasina, Bangladeshi president

Dalia Grybauskaitė, Leedu president

Erna Solberg, Norra peaminister

Marie-Louise Coleiro Preca, Malta president

Kolinda Grabar-Kitarović, Horvaatia president

Saara Kuugongelwa, Namiibia peaminister

Bidhya Devi Bhandari, Nepali president

Hilda Heine, Marshalli saarte president

Tsai Ing-wen, Taiwani president

Theresa May, Suurbritannia peaminister

Kersti Kaljulaid, Eesti president

Ana Brnabić, Serbia peaminister

Halimah Yacob, Singapuri president

Jacinda Ardern, Uus-Meremaa peaminister

Evelyn Wever-Croes, Aruba peaminister

Katrín Jakobsdóttir, Islandi peaminister

Leona Marlin-Romeo, Sint-Maarteni peaminister

Viorica Dăncilă, Rumeenia peaminister

Paula-Mae Weekes, Trinidadi ja Tobago president

Mia Mottley, Barbadose peaminister

Sahle-Work Zewde, Etioopia president

Salome Zurabišvili, Gruusia president