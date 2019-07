Merkeli värisemishäda on sakslaste arvates riigijuhi eraasi

59 protsenti uuringule vastanutest leidis, et tervisehäda, millega kantsler juba mitmendat nädalat maadleb, ei oma avalikku huvi, olles tema eraasi.

34 protsenti arvas vastupidist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Järgmisel nädalal oma 65. sünnipäeva tähistav Merkel kuulas üleeile koos Taani uue peaministri Mette Frederikseniga hümne istudes pärast juba kolmandat värisemishoogu napi kolme nädala jooksul.

29. juunil ütles Merkel G20 tippkohtumisel Jaapanis, et mõistab küsimusi oma tervise kohta, aga kinnitas, et temaga on kõik korras.