Merkeli koalitsioonipartneri sotside juht astus valimiste tulemusel tagasi

Tema juhtimisel jäid sotsid eelmisel nädalal eurovalimistel kolmandaks, tehes nii kristlikdemokraatidest kui rohelistest halvema tulemuse, vahendab uudistekanal BBC.

Otsus tuli päev pärast seda, kui avaliku arvamuse uuring näitas, et sotsiaaldemokraatide toetus on partei ajaloo madalaim, ulatudes pelgalt 12%-ni. Vasaktsentristidest roheliste partei oli samal ajal esimest korda sakslaste seas populaarseim, kogudes 27% toetuse.

Hea tulemus eurovalimistel pani roheliste toetuse mühinal kasvama ja võrreldes valimiste-eelse ajaga tõusis see 9%: samaaegselt jätkus sotsiaaldemokraatide toetuse langus, mis on juba pea ühel pulgal paremäärmusliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

„Arutelud erakonna parlamendifraktsioonis ja tagasiside parteiliikmetelt näitab, et mul ei ole oma ülesannete täitmiseks enam vajalikku toetust,“ selgitas Nahles pühapäeval otsust sotsiaaldemokraatide esimehe kohalt tagasi astuda.

48-aastatane Nahles asus erakonda tüürima mullu kevadel. Tema lahkumine tuli üllatusena ja ähvardab ohtu seada valitsuskoalitsiooni tuleviku, sest arvestatav osa sotsiaaldemokraatidest leiab, et erakonna toetuse languse taga on järeleandmiste tegemine konservatiividele. Juhul, kui nn suur koalitsioon peaks lõhki minema, võib see viia erakorraliste valimiste väljakuulutamiseni.