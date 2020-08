Merkeli esindaja: Venemaa lähiajalugu arvestades võime pea kindel olla, et Navalnõi mürgitati

„Kahtlus on, et härra Navalnõi mürgitati – arvestades, et kahjuks leidub Venemaa lähiajaloos mitu sellise kahtlusega juhtumit,” ütles kantsler Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert. „Kuna võib pea kindlasti öelda, et tegu oli mürgirünnakuga, on [Navalnõil] vaja kaitset.”

Navalnõile esimesena abi pakkunud Omski haigla peaarst kordas täna varasemat väidet, et patsiendi organismist mürki ei leitud. „Kui oleksime leidnud kinnitust mürgist, oleks see meie töö oluliselt lihtsamaks teinud,” ütles peaarst Anatoli Kalinitšenko. „See oleks andnud selge diagnoosi ja selge raviviisi.”

Berliini arstid pole oma diagnoosi seni teatanud.

Navalnõil hakkas neljapäeval Tomskist Moskvasse suundunud lennukis halb, mistõttu lennuk tegi hädamaandumise Omskis. Aktivisti lähikondlaste kinnitusel oli tegu mürgitamisega, kuid Omski arstide sõnul tekkis Navalnõil veresuhkru puudusest tingitud ainevahetushäire. Laupäeval toimetati ta Omskist Berliini ja viibib politsei kaitse all Charité haiglas.