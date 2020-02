Merkel: Tüüringi peaministri ametisse valimine AfD toetusel on andestamatu ja tulemus tuleb ümber pöörata

Foto: Phill Magakoe, AFP

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel teatas täna, et on „andestamatu”, et Tüüringi liidumaal valiti peaminister ametisse paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetusel.