Merkel tegi teatavaks koroonaviirusevastaste piirangute aeglase lõdvendamise Saksamaal

Merkel alustas oma pressikonverentsi, tänades riigi elanikke juhiste järgimise eest ja avaldades kaastunnet kõigile, kelle elu on viirus otseselt puudutanud. Saksamaal on Covid-19-sse eilse seisuga surnud 3606 inimest, vahendab Deutsche Welle.

Merkel hoiatas siiski, et viirusega tuleb elada, kuni on olemas ravim või vaktsiin selle peatamiseks. Merkel ütles, et Saksamaa senised triumfid – tervishoiusüsteem ei ole täielikult ülekoormatud, nakatumiste arv on tasandunud ja surmade arv on ilmselt tipu saavutanud – kujutavad endast vaid habrast hetkelist edu.

Uued reeglid on Saksamaal järgmised:

- Alla 800-ruutmeetrise pinnaga poodidel lubatakse uksed avada praeguste füüsilise distantsi hoidmise reeglite juures 20. aprillil.

- Koolid avatakse aeglaselt alates 4. maist, kusjuures on prioriteet põhikooli ja gümnaasiumi viimaste klasside õpilastel. Koolidel peab olema range hügieeniplaan.

- Juuksurisalongid võivad tööd jätkata 4. mail, kui kasutusel on ranged kaitsemeetmed.

- Kehtima jääb reegel, et kohtuda võib vaid ühe inimesega väljastpoolt oma leibkonda. Samuti tuleb jätkuvalt hoida vähemat 1,5-meetrist vahemaad.

- Suured üritused, näiteks spordiüritused ja kontserdid on keelatud 31. augustini.

- Baarid, restoranid, lasteaiad, teatrid ja kinod jäävad suletuks edasiste teadaanneteni. Tähtajatult on keelatud ka igasugused usukogunemised.

- Kaitsemaskid on tungivalt soovitatavad, aga mitte kohustuslikud, poodides ja ühistranspordis.

- Range kontroll Saksamaa piiridel jääb kehtima vähemalt veel 20 päevaks.

Merkel lisas, et väikesed sammud normaalsuse suunas on võimalikud ainult siis, kui tervishoiuvõimud suudavad nakatumisahelat paremini jälgida. Merkel mainis telefonirakendust, mida on pakutud viisina paranenud ja tervete inimeste liikumiste jälgimiseks.

