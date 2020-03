Merkel teatas pühakodade, baaride ja lõbustusasutuste sulgemisest

Esmaspäeva pärastlõunal Berliinis toimunud pressikonverentsil kõneldes andis Saksamaa liidukantsler välja uued suunised ühiskondlike koosviibimiste piiramiseks, mida föderaalriik hakkab eeldatavasti jõustama juba lähipäevil, vahendab uudistekanal The Guardian.

"Need on meetmed, mida meie riigis pole kunagi rakendatud, kuid on vajalikud haigete ja raskesti haigete arvu vähendamiseks ning tervishoiuteenustele laskuva koorma kergendamiseks," ütles Merkel.

"Mida rohkem inimesi neist reeglitest kinni peab, seda kiiremini me sellest etapist välja tuleme. [Nende meetmete] etalon ei ole see, mida me tahame teha, vaid see, mida teadlased meile ütlevad, et on õige teha."

Need meetmed hõlmavad baaride, klubide, teatrite, muuseumide, kinode, messide ja bordellide sulgemist ning usuteenistuste keelustamist kirikutes, mošeedes ja sünagoogides.

Mitmed poed vabastatakse senistest piirangutest ning neil on võimalus ka pühapäeviti töötada, ütles kantsler. Nende hulka kuuluvad supermarketid, nurgapoed, apteegid, bensiinijaamad, pangad, postkontorid, juuksurid, tehnikakauplused ja kaupade kättetoimetamise teenused.

Restoranidel tuleb aga oma uksed sulgeda iga päev hiljemalt kell 18.