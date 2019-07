Merkel: soovin pärast ametist lahkumist elu jätkata

Oma 65. sünnipäeva tähistanud Merkel kuulas selle kuu algul kohtumisel Taani uue peaministri Mette Frederikseniga hümne istudes pärast juba kolmandat värisemishoogu napi kolme nädala jooksul, vahendab uudistekanal Sky.

„Jah, ma mõistan küsimusi minu tervise kohta,“ tõdes Merkel reedel, vastates küsimusele oma tervise kohta. „On oluline, et pühendan end valitsusjuhi tööga kaasnevale vastutusele. Ma ütleks lihtsalt seda: olete mind kaua tundnud ja ma saan selle ülesandega hakkama.“

Ta avaldas lootust, et suudab tervist hoida ka pärast ametist lahkumist. „Olen juba öelnud, et lõpetan töö poliitikas 2021. aastal, ent loodan, et elu jätkub ka pärast seda. Sooviksin seda jätkata tervislikult,“ sõnas Merkel.