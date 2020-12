Merkel: Saksamaa läheb taas lukku

“Oleksin soovinud kergemaid meetmeid. Kuid jõuluostude tõttu on sotsiaalsete kontaktide arv märkimisväärselt tõusnud,” ütles Merkel ajakirjanikele pärast kohtumist liiduvabariikide juhtidega.

"On vaja kiiresti tegutseda," rõhutas ta.

10. jaanuarini kestva meetme raames ei tohi avada mitteolulisi kauplusi ega haridusasutusi. Uksed tuleb sulgeda ka kõigil juuksuri-, tätoveerimis- ja ilusalongidel, vahendab Reuters.

Avatuks jäävad kolmapäevast ainult hädavajalikud kauplused, nagu toidupoed ja apteegid, aga ka pangad. Juba kuue nädala eest suleti restoranid ja baarid ning ka neil ei ole võimalik enne uut aastat uksi avada. Tööandjatel erasektoris palutakse oma tegevus ajutiselt peatada või lasta töötajatel töötada kodust.

Aastavahetuse üritused ja ilutulestiku müük keelati, hooldekodudele anti aga korraldus teha oma asukatele koroonaviiruse teste rohkem ja tihemini.

Olukorra kontrolli alla saamiseks ei või kuni 10. jaanuarini erakogunemistel osaleda rohkem kui viis inimest kahest leibkonnast. Jõulupühade ajaks reeglit siiski veidi leevendatakse, et pered saaksid koos tähistada.

Valitsus toetab piirangutest mõjutatud ettevõtteid kokku umbes 11 miljardi euroga kuus. Kõigil ettevõtetel, mil tuleb uksed sulgeda, on võimalik taotleda püsikulude hüvitamist kuni 90% või maksimaalselt 500 000 euro ulatuses ühes kuus, ütles rahandusminister Olaf Scholz.

"Osalisel lukkupanekul on olnud mõju, ent see ei ole olnud piisav," tunnistas Baierimaa valitsusjuht Markus Soeder laupäeval. "Olukord on kontrolli alt väljas."

Merkel ja Soeder tõdesid, et on veel liiga vara öelda, kas majanduse saab pärast 10. jaanuarit uuesti avada.

Uute igapäevaste haigus- ja surmajuhtumite arv on viimastel päevadel jõudnud rekorditeni ning üha rohkem arste ja ametnikke on löönud seetõttu häirekella, nõudes meetmete karmistamist.

Euroopa suurima majandusega Saksamaa oli pandeemia esimese laine tõkestamisel tänevu märtsis ja aprillis oluliselt edukam kui paljud teised Euroopa riigid. Teise laine peatamine on aga osutunud väga keeruliseks.