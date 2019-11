Merkel: oma roll Berliini müüri langemises oli ka Baltikumil

Tema sõnul oli müüri langemises oma roll mängida just sündmustel Ida-Euroopas. "Ida-Saksamaa rahumeelsel revolutsioonil olid julged eeskujud," ütles Merkel, mainides solidaarsusliikumise tegevust Poolas, Harta 77-t Tšehhoslovakkias ning kõnesid Baltimaades ja Ungaris, vahendab uudisteagentuur Sky.

"Vabadusiha lõi uued demokraatiad Kesk- ja Ida-Euroopas. Saksamaal ja Euroopal oli võimalik lõpuks ühineda," lisas Merkel, hoiatades, et vabadus ja inimõigused ei ole enesestmõistetavad, mistõttu neid tuleb pidevalt kaitsta.

Oma kõnes meenutas ta ka muid põhjuseid, miks tänane päev on sakslaste jaoks oluline.

"9. november on Saksamaa ajaloos ülioluline päev," ütles Merkel. "Täna mälestame ka 1938. aasta pogrommi ohvreid, meenutame Saksamaal juutide vastu toime pandud kuritegusid, mis leidsid aset ööl vastu 9. ja 10. novembrit."

"9. november peegeldab erilisel moel nii meie ajaloo kohutavaid kui ka õnnelikke hetki, õpetades meile, et peame resoluutselt võitlema viha, rassismi ja antisemitismiga," sõnas ta. "See päev kutsub meid üles tegema kõik, et kaitsta vabadust ja demokraatiat, inimväärikust ja seaduslikku riiklust".