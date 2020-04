Merkel: me ei ela pandeemia lõppfaasis, vaid alles alguses

Merkel on mures, et sakslased löövad pärast poodide avamises kokkuleppele jõudmist sotsiaalse distantsi hoidmisele käega, vahendab Reuters.

„Just sellepärast, et arvud tekitavad lootust, tunnen ma end kohustatud olevat ütlema, et see vahetulemus on habras. Me oleme õhukesel jääl, kõigi aegade kõige õhemal jääl,” ütles Merkel Bundestagi ees esinedes.

„Me ei ole veel kaugeltki pääsenud,” ütles Merkel ja hoiatas: „Me ei ela pandeemia lõppfaasis, vaid alles alguses.”

„Kui me näitame üles suurimat võimalikku vastupidavust ja distsipliini selle pandeemia alguses, suudame naasta majandusliku, ühiskondliku ja avaliku elu juurde kiiremini ja kestlikumalt,” jätkas Merkel.

Rääkides Euroopa Liidu reageeringust viiruse majanduslikule mõjule ütles Merkel, et mõnede riikide üleskutsed Euroopa Liidu ühisele laenule koos ühiste kohustustega ei ole õige tee.

„See oleks väga keeruline protsess, kulutaks aega ja isegi ei aitaks kedagi praeguses olukorras, sest me vajame selle kriisiga tegelemiseks kiireid instrumente,” ütles Merkel, kutsudes selle asemel koostama Euroopa majanduspaketti eesmärgiga toetada järgmisel kahel aastal kasvu.

„Meie konsultatsioonid täna ei ole veel detailide paika panemiseks ega ulatuse otsustamiseks, aga üks asi on juba selge: solidaarsuse vaimus peame me olema valmis piiratud ajaperioodi jooksul andma väga teistmoodi, mis tähendab palju suuremaid, panuseid Euroopa Liidu eelarvesse,” ütles Merkel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!