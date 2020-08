Merkel ja Putin vestlesid telefonitsi Valgevene olukorrast

Saksa valitsuse sõnul rõhutas Merkel, et Valgevene võimud peaksid hoiduma vägivallast rahulike meeleavaldajate vastu, vabastama kohe kõik poliitvangid ja alustama kriisi ületamiseks ühiskondlikku dialoogi opositsiooniga.

Kremli teatel rõhutas Vene pool, et välissekkumine Valgevene siseasjadesse on vastuvõetamatu. "Väljendati lootust, et olukord normaliseerub peatselt," lisas Kreml.

Eile väitis Valgevene liider Aljaksandr Lukašenka, et olevat samuti telefonitsi Merkeliga rääkinud ja kinnitanud, et ei lase end survestada lääne ega ida poolt. Saksa valitsus teatas, et Lukašenka ei räägi tõtt ja Merkel pole temaga vestelnud.