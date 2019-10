Merkel ütles telefoni teel Suurbritannia peaministrile Boris Johnsonile, et kokkulepe on „ülekaalukalt ebatõenäoline”, kui Johnson ei loobu oma vastuseisust Põhja-Iirimaa hoidmisele Euroopa Liidu tolliliidus, vahendab AFP.

Johnson on aga teadete kohaselt öelnud, et ei muuda selles küsimuses oma seisukohta, mis tähendaks, et läbirääkimised nurjuvad.