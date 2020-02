Merkel Hanau terrorirünnakust: rassism on mürk, vihkamine on mürk

„Täna on meie maa jaoks läbini kurb päev. Ma mõtlen praegu eeskätt mõrvatute peredele ja sõpradele.

Lõplikuks hinnanguks on veel liiga vara. Tehakse kõik, et selle kohutava mõrva taust lõpuni selgeks teha.

Palju viitab praegu sellele, et tegija tegutses paremäärmuslikel, rassistlikel motiividel. Vihast teist päritolu, teist usku või teise välimusega inimeste vastu.

Rassism on mürk, vihkamine on mürk. See mürk eksisteerib meie ühiskonnas ja see on süüdi juba liiga paljudes kuritegudes. Alates NSU kuritegudest ja Walter Lübcke mõrvast kuni Halle mõrvadeni,” lausus Merkel.