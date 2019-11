Merkel: Euroopa peab võtma NATO riikide julgeoleku tagamise enda kanda

Varem ütles Prantsuse president Emmanuel Macron ajakirjale The Economist antud intervjuus, et NATO-s enam koostööd ei tehta ja allianss on langenud "ajusurma". Ta märkis ka, et Euroopa peab hakkama mõtlema endast kui "iseseisvast geopoliitilisest jõust", vastasel juhul "ei saa me oma saatust mõjutada".