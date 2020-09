Merkel ei välista Nord Stream 2 vastaseid sanktsioone

„Liidukantsler nõustub välisministri nädalavahetusel tehtud avaldustega,” ütles Seibert täna Berliinis, pidades silmas võimalikku Euroopa Liidu reaktsiooni Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamisele, vahendab ajaleht Bild.

Seibert viitas Saksamaa välisministri Heiko Maasi ajalehes Bild am Sonntag öeldule. „Ma ei looda, et venelased sunnivad meid oma seisukohta Nord Stream 2 kohta muutma.”

Merkel kinnitas alles eelmisel teisipäeval Stralsundi külastades Nord Stream 2 lõpuni ehitamist.

Seibert ütles nüüd, et ühe elemendi välistamine diskussioonist on vale. Ta rõhutas, siiski, et on liiga vara teha mingit avaldust sanktsioonide kohta. Oodatakse Venemaa valitsuse selgitust mürgitamise tagamaade kohta. Lisaks sellele on Nord Stream 2 Seiberti sõnul Euroopa, mitte Saksa projekt.