Merkel: Aleksei Navalnõi taheti vaikima panna. Saksa valitsus peab mürgitajaks Vene riiklikke tegijaid

Merkel kinnitas eile Berliinis, et see selgus Bundeswehri erilabori toksikoloogilise uuringu käigus, vahendab ajaleht Bild.

„Seega on kindel: Aleksei Navalnõi on kuriteo ohver. Ta taheti vaikima panna. Ja ma mõistan selle hukka, ka kogu liiduvalitsuse nimel, kõige karmimalt,” ütles Merkel.

Merkel nimetas juhtunut „Venemaa ühe juhtiva opositsionääri mürgitamismõrva katseks” ja ütles, et „Aleksei Navalnõi vastane kuritegu on suunatud alusõiguste ja alusväärtuste vastu, mille eest me seisame”.

Merkel nõudis pressikonverentsil Venemaalt ühemõttelist selgitust: „Me ootame, et Venemaa valitsus seda juhtumit selgitaks. Nüüd on tõsiseid küsimusi, millele saab ja peab vastama ainult Venemaa valitsus.”

Saksamaa välis- ja kaitsepoliitikuid informeeriti konfidentsiaalsel briifingul. Bildi andmetel teatas liiduvalitsuse esindaja, et mürgitamise toimepanijateks peetakse Venemaa riiklikke tegijaid. Navalnõi juhtumi puhul on see väidetavalt veelgi tõenäolisem kui Sergei Skripali mürgitamise juhtumi puhul Inglismaal.

Selgitust nõudis Venemaalt ka Saksamaa välisminister Heiko Maas: „Nüüd on veelgi olulisem, et selle eest vastutajad ka Venemaal uurimise alla võetaks ja kohtu ette toodaks.”

Saksamaa välisministeerium kutsus välja Venemaa suursaadiku.

„Talle edastati veel kord ühemõtteliselt liiduvalitsuse nõue selgitada Aleksei Navalnõi selle nüüd tõestatud mürgitamise tagamaid täies mahus ja läbipaistvalt,” ütles Maas.

Maasi sõnul arutab Saksamaa nüüd Euroopa Liidu ja NATO-ga asjakohast ühist reageerimist.

„Valitsuse kriitikute kohtlemise vastuvõetamatud meetodid tõestavad taaskord ohtu, mida Venemaa endast kujutab. Võib oletada, et närvimürk on riikliku iseloomuga. Meil on soovitav oma julgeolekut tõsiselt võtta. Selleks peame me andma nõutava panuse NATO-sse sisulisel ja usaldusväärsel viisil,” kommenteeris Saksamaa valitsevate erakondade CDU/CSU Bundestagi fraktsiooni kaitsepoliitika kõneisik Henning Otte.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas juhtunut Twitteris „põlastusväärseks ja argpükslikuks teoks – taaskord”. Ta nõudis süüdlaste vastutusele võtmist.