Merest leiti kadunud Tšiili lennuki küljest pärit olla võiv tükk

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: Fuerza Aerea de Chile via Reuters

Tšiili võimud teatasid, et on leidnud tüki, mis on arvatavasti pärit esmaspäeval kadunuks jäänud õhujõudude lennuki küljest. See leiti merest 30 kilomeetri kaugusel kohast, kus transpordilennukiga C-130 Hercules viimati ühenduses oldi. Lennuki pardal oli 38 inimest.